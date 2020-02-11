33港澳生搶今0時抵台隔離14天　世新大學：專人送餐、採遠距教學

▲世新大學運用遠距教學供隔離陸港澳生線上學習。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

因應目前陸港澳生暫緩來台政策，台灣各大學擬定「安心就學措施」。世新大學為此提供輔導選課、多元數位教學、彈性修課等，讓無法到課的學生可以利用校內網路環境，完成課程內容，另外，該學期也放寬修課學分數限制，論文口試可採取視訊口試，以協助學生順利完成學業。

中央流行疫情指揮中心昨日宣布，港澳學生今日零時起暫緩來台，不少港澳生昨天一接獲消息，立即改機票搶在午夜死線入境台灣。是新指出，昨日有33位學生壓線急返台，為了不讓學生擔心回來的住宿問題，校方已都安排好隔離房間供學生使用。

請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情指揮中心昨日宣布，港澳學生今日零時起暫緩來台。（圖／記者屠惠剛攝）

根據世新指出，目前在校陸生有255，其中已有11位陸生在台灣（1位博士班、7位大學部、3位碩士班），另外，港澳生有201位，抵達台灣的已有125位。世新大學副校長陳清河指出，去年雲端數位學習中心就成立了，剛好遇到這次的疫情，因此該場地也派上用場，供陸港澳生線上學習。

陳清河進一步指出，目前各系已主動聯繫學生，進行一對一輔導選課；本學期也放寬修課學分數限制，而實作、實習、畢展等課程，均會以個案處理；論文口試可採取視訊口試，以協助同學順利完成學業；而部份因防疫措施無法現場到課的學生，雲端數位學習中心（VDI系統），讓學生不受空間限制，可於課堂時間同步進入學校的網路環境，教師可在VDI系統中以FB或YouTube直播等方式線上授課，學生可即時參與課程，並於課後重複觀看教學內容。

▲遠距教學系統設備。（圖／記者崔至雲攝）

至於已抵台之港澳學生，陳清河說明，世新也配合居家檢疫14天規定，免費提供安心居住的獨立套房供學生居家隔離居住，將會由校方統一安排於世新會館1人1房進行居家檢疫；若有日常用品的需求，學校也可協助代購。除了由學校管理及照顧，世新網站或宿舍也會公告安心文宣，提供學生身心健康相關資訊，並定期予以關懷協助。若有心理或情緒上的需求，校方將透過電話關懷，適時提供心理支持。

港生、公廣一丙李姓學生指出，昨天接到消息後緊急改票回台，原本是15日才要來台，改到昨日晚上9時起飛，凌晨兩點到台灣，原本心情有點害怕驚慌，但是看到校方安排的宿舍覺得很舒服很大，睡過一覺後心情平靜許多，接下來隔離的13天自己有準備一些書，也準備追劇，希望可以很順利的完成隔離。