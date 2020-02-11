東南亞他國跟進菲律賓？　駐泰國代表處：尚未收到對台斷航訊息

▲菲律賓宣布旅遊禁令，各航空紛紛停飛台北航班。圖為桃園機場地勤與旅客。（圖／記者李毓康攝）



記者呂欣玫／台北報導

為防止武漢肺炎疫情擴散，菲律賓政府遵循「一個中國」政策，將台灣納入中國疫區，禁止台灣入境。對於近期東南亞地區國家因應新型冠狀病毒疫情調整航班，駐泰國代表處11日表示，依據泰國政府現行疫情防制政策，並未收到對台灣採取斷航措施的任何訊息。

菲律賓10日凌晨發布公文宣布，基於「一個中國」原則，除了菲律賓公民及持有菲國政府頒發之永久居留權者， 直接從中國、香港、澳門、台灣的旅客禁止入境菲律賓；此外，14天內曾前往中國、香港、澳門、台灣經第三地前往菲律賓者一律不能入境。

對此，泰國代表處11日表示，依據泰國政府現行疫情防制政策，並未收到對台灣採取斷航措施的任何訊息，並將持續密切關注疫情情勢及泰國中央及各級政府相關防疫及管制措施，以確保我國人及僑民權益。

泰國代表處強調，本處已向泰方相關機關表達中國與台灣不屬同一疫區，泰方倘擬採取中國籍人士入境禁令或航空公司禁航等相關管制措施，不應納入台灣。

另外，中央流行疫情指揮中心11日表示，提升港、澳、新加坡及泰國旅遊警告，民眾避免前往、加強防護，國際間持續新增新型冠狀病毒肺炎個案，其中香港已出現無明顯感染源之社區傳播及群聚；新加坡超過一半確診病例為當地感染且出現第三波傳染，並爆發輸出他國之會議群聚感染事件；泰國亦已出現未確定感染源個案及第三波傳染，但該國卻未對來自中國旅客採取相關入境管制或檢疫措施。

基於防疫安全，指揮中心宣布，即日起提升上述國家之旅遊疫情建議等級，其中港澳提升至第三級警告（Warning），民眾避免至當地所有非必要旅遊；新加坡提升至第二級警示（Alert），民眾至當地應採取加強防護措施；泰國提升至第一級注意（Watch），民眾應遵守當地的一般預防措施。

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