抗武漢肺炎！　甘琳農業公司捐贈「次氯酸水」抗菌液　守護潮州警健康

▲甘琳農業有限公司董事長郭振雄，為員警健康，無限量供應公司所生產「二氧化氯」抗菌液給潮州警分局員警使用。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

武漢肺炎疫情持續延燒，屏東縣警察之友會潮州辦事處副主任郭振雄感念員警配合防疫辛苦付出，經常將自身暴露於疫災環境中，特別無限量供應他所屬公司生產「二氧化氯」抗菌液給潮州警分局，讓第一線警察同仁在進行執勤時，除可做好自我防疫，保護大家安全外，也可保護好自身的健康。

潮州警方說，武漢肺炎疫情延續，不僅口罩急缺，消毒水、酒精等防疫物資亦一物難求，在口罩急缺下，做好自身消毒防疫相形重要，因此勤洗手很重要，但要讓雙手達到消毒清潔，還須用消毒液，才能達到較完全殺死細菌病毒的效果。

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目前擔任屏東縣警察之友會潮州辦事處副主任郭振雄也是甘琳農業有限公司董事長，為員警健康，無限量供應公司所生產「二氧化氯」抗菌液給潮州警分局員警使用。

另皇通實業有限公司行政總監郭亭利（甘琳農業有限公司董事長郭振雄長女）為了讓第一線警察同仁能夠獲得防疫物資及方便使用，方便將「二氧化氯」抗菌液分包成隨身瓶，方便隨身攜帶，也捐贈該公司美容用噴霧器200瓶供潮州員警同仁裝填。

甘琳農業有限公司所捐贈的「二氧化氯」抗菌液，是由該公司自國外引進機器生產，並經過SGS檢測，有效滅率達99.999%，對皮膚安全無刺激性無毒害，使用後還原成水，對環境無污染、無化學殘留，可幫助第一線警察同仁有效預防細菌及病毒的感染。

副分局長李忠華特別感謝甘琳農業有限公司及皇通實業有限公司分別捐贈「二氧化氯」抗菌液及噴霧器，提供第一線員警使用，面對疫情持續升溫，籲請各單位務必提高警覺，落實各項防疫作為。

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