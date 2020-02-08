　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防疫效率「高到無法想像」！藥師吐心聲：別再罵政府，他們也很無力

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲高雄光南大批發商場免費發放防戶口罩。（圖／記者許宥孺攝）

▲台灣近期發生口罩之亂。（圖／記者許宥孺攝）

網搜小組／柯振中報導

台灣近期燒起口罩之亂！中央流行疫情指揮中心下令，口罩改為持健保卡到藥局購買，每7天限買2片，不料引起許多民眾謾罵。對此，一名藥局藥師坦言，其實政府的效率「高到無法想像」，希望眾人能夠減少無謂的謾罵，「現在口罩缺貨，不是只有台灣缺，是全世界缺…。」

這名藥師7日在PTT上對3點疑問做出回答，以「藥局是否有賺錢」的問題來看，他指出，每片口罩賣5元，250片共賣了1250元，毛利率假設為5成，一天最多能多賺625元，但必須投入2個小時，且還沒算入現場服務、分裝口罩等人力成本，而且「這些錢，是全部要上繳國庫的，一毛不留」。

請繼續往下閱讀...

▼藥局除了賣政府規定量的口罩外，還會加強宣導。（圖／翻攝PTT）

▲▼口罩。（圖／翻攝PTT）

第二點問題則是「藥局提供口罩有什麼差別？」他指出，雖然一定有人買不到口罩，但藥局能比超商店員提供更多專業知識、防疫概念，同時撥放衛福部疾管署的防疫影片，同時盡力宣導「把口罩留給需要的人」的觀點。

第三點則是「政府做了什麼？」藥師坦言，政府的反應速度相當快，3天內將全國口罩由超商轉銜到藥局，除了供貨的問題，還有健保卡實名制系統上線的問題，「重點是可以用，還很順。」

藥師提到，儘管有可能過年後就決定這項政策，但從無到有的時間也不到7天，「這效率簡直是無法想像的事情」，「現在口罩缺貨，不是只有台灣缺，是全世界缺，沒人希望，也不是政府造成的。政府能做的只有解決現況。不要再罵政府了，他們是最無力的。」

►2020愛你愛你～情人節禮物來囉～

ET快訊
武漢人發文教「闖關日本」　日網氣到報警「全面禁止入境啦！」
獨家追蹤／血友病童沒搭上首批包機　媽媽曝事件真相
陳時中登寶瓶星號「沒穿防護衣」　親曝關鍵原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣最狂「運鈔車」三重趴趴走　網替郵差捏冷汗：會不會被搶？

防疫效率「高到無法想像」！藥師吐心聲：別再罵政府，他們也很無力

成大校友會贈書家扶兒　期勉永不放棄學習閱讀

2/16熄燈前的榮耀！和平青鳥書店獲「德國iF設計大獎」　跨界創新合作成得獎原因

成大急編百萬專款　採購防疫物資及投保人員意外險

快訊／寶瓶星號1男急需洗腎救護車送醫　疾管署強調：他沒發燒

登寶瓶星號「沒穿防護衣」只戴口罩！陳時中曝關鍵內幕：防護機制已足夠

謠言又一樁！「氰化物可殺武漢肺炎快服用」指揮中心嚴斥：那是劇毒

護理師「洗到滿手傷」每天忍渴憋尿！嘆眼下最嚴重：負壓隔離床位不夠…

寶瓶星號船上檢疫分3關！標準拉寬提高防疫　採樣128人檢體送驗

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

飯店住宿限制、餐廳店家不歡迎？韓國因武漢肺炎出現排華現象？

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

視察防疫「捧聞消毒水」挨轟！　韓國瑜解釋：只是想要確認比例

包機爭議不斷！徐正文深夜發文　臉書33字嘆「人心比病毒可怕」

手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了

台灣最狂「運鈔車」三重趴趴走　網替郵差捏冷汗：會不會被搶？

防疫效率「高到無法想像」！藥師吐心聲：別再罵政府，他們也很無力

成大校友會贈書家扶兒　期勉永不放棄學習閱讀

2/16熄燈前的榮耀！和平青鳥書店獲「德國iF設計大獎」　跨界創新合作成得獎原因

成大急編百萬專款　採購防疫物資及投保人員意外險

快訊／寶瓶星號1男急需洗腎救護車送醫　疾管署強調：他沒發燒

登寶瓶星號「沒穿防護衣」只戴口罩！陳時中曝關鍵內幕：防護機制已足夠

謠言又一樁！「氰化物可殺武漢肺炎快服用」指揮中心嚴斥：那是劇毒

護理師「洗到滿手傷」每天忍渴憋尿！嘆眼下最嚴重：負壓隔離床位不夠…

寶瓶星號船上檢疫分3關！標準拉寬提高防疫　採樣128人檢體送驗

「借別人辦公桌→東區氣派公司」　羅志祥自當老闆...揭6年甘苦談

台灣最狂「運鈔車」三重趴趴走　網替郵差捏冷汗：會不會被搶？

廖元豪／回家的路這麼遠？談武漢包機爭議

教唆男友「一刀刺頸」奪走母命　冷血不孝女再次遭裁定延押

紐約時裝周／Tom Ford不甩批評飛洛杉磯辦秀　凱特哈德遜秀辣媽曲線力挺

白淺登場「大婚造型」美翻！楊冪抱迪麗熱巴輕拍背…私下互動曝光

寶瓶星號採檢完成！陳其邁：向防疫第一線同仁們深深一鞠躬

鄭容和戴口罩彩排暖問候：大家不要生病！粉絲進場「4道關卡」防疫情

溫熱水沖後頸！　醫曝4招身體「抵抗力up」...早晚睡差超多

「賊星該敗！」偷堆高機路旁等貨車載運　巡警趕抵人贓俱獲

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

台灣民間藥廠成功研發「抗病毒藥物2.0版」

寶瓶星號抵基隆港　陳時中「親自登船」　25名檢疫人員整備上船

14噸有機蔬菜沒人吃　縣府號召送菜到家

台灣武漢肺炎再增1例！20多歲男染病

「國家級警報」揭染疫遊客足跡　重要景點一覽

感染科主任「大眾運輸一定要戴口罩」網暈

即／台北一男一女違規外出！衛生局開罰

陸質疑包機台商染疫造假！陳時中回應

寶瓶星號1700台人發聲：我們要回家

去過中國人數「從0變41」！寶瓶星號旅客遭疑隱匿旅遊史

寶瓶星號採檢送驗128位　1船員有「武漢旅遊史」

台北101緊急聲明　曝「鑽石公主號乘客」踩點時間

檢疫前逐房分送午餐！　旅客曝光便當內容

獨／陳時中喊話船上旅客聽見了

更多熱門

相關新聞

上海、北京規定出入公共場所要戴口罩

上海、北京規定出入公共場所要戴口罩

上海市宣布，現在任何人出入上海的機場、火車站、長途汽車站、軌道交通站、醫療衛生機構、商場、超市等公共場所，以及搭乘公共交通工具，都要戴口罩並接受體溫檢測，此規定即日起至解除重大突發公共衛生事件一級響應機制之日為止。目前已有人不符合規定被罰。

戴口罩是防疫意識！韓國瑜：民眾有戴和政府唱反調？

戴口罩是防疫意識！韓國瑜：民眾有戴和政府唱反調？

台北快輪遭爆載7040個N95口罩輸至大陸　關務署闢謠澄清

台北快輪遭爆載7040個N95口罩輸至大陸　關務署闢謠澄清

37.5↑謝絕消費 連鎖髮廊業者曝隱憂關鍵

37.5↑謝絕消費 連鎖髮廊業者曝隱憂關鍵

口罩荒　醫師教你自製「布口罩」

口罩荒　醫師教你自製「布口罩」

關鍵字：

口罩藥局藥師

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

黑人曝范范真實憔悴現況！解釋捐款查無紀錄

別搶了！醫大推「DIY布口罩」…實測超狂3層防護

台灣民間藥廠成功研發「抗病毒藥物2.0版」

寶瓶星號抵基隆港　陳時中「親自登船」　25名檢疫人員整備上船

14噸有機蔬菜沒人吃　縣府號召送菜到家

台灣武漢肺炎再增1例！20多歲男染病

打麻將釀群聚感染！ 鄉政府沒收600多張「1條」

「台北運動吧」粉專A片8連發！體育局回應了

「國家級警報」揭染疫遊客足跡　重要景點一覽

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

感染科主任「大眾運輸一定要戴口罩」網暈

王子悄回曾之喬IG「肚子最近怎麼樣」

武漢阿姨確診在家等3天死了！趙擎心痛：珍惜台灣

零接觸史仍染肺炎　疾控中心破案

更多

最夯影音

更多
公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實
血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面