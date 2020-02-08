防疫效率「高到無法想像」！藥師吐心聲：別再罵政府，他們也很無力

▲台灣近期發生口罩之亂。（圖／記者許宥孺攝）



網搜小組／柯振中報導

台灣近期燒起口罩之亂！中央流行疫情指揮中心下令，口罩改為持健保卡到藥局購買，每7天限買2片，不料引起許多民眾謾罵。對此，一名藥局藥師坦言，其實政府的效率「高到無法想像」，希望眾人能夠減少無謂的謾罵，「現在口罩缺貨，不是只有台灣缺，是全世界缺…。」

這名藥師7日在PTT上對3點疑問做出回答，以「藥局是否有賺錢」的問題來看，他指出，每片口罩賣5元，250片共賣了1250元，毛利率假設為5成，一天最多能多賺625元，但必須投入2個小時，且還沒算入現場服務、分裝口罩等人力成本，而且「這些錢，是全部要上繳國庫的，一毛不留」。

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▼藥局除了賣政府規定量的口罩外，還會加強宣導。（圖／翻攝PTT）



第二點問題則是「藥局提供口罩有什麼差別？」他指出，雖然一定有人買不到口罩，但藥局能比超商店員提供更多專業知識、防疫概念，同時撥放衛福部疾管署的防疫影片，同時盡力宣導「把口罩留給需要的人」的觀點。

第三點則是「政府做了什麼？」藥師坦言，政府的反應速度相當快，3天內將全國口罩由超商轉銜到藥局，除了供貨的問題，還有健保卡實名制系統上線的問題，「重點是可以用，還很順。」

藥師提到，儘管有可能過年後就決定這項政策，但從無到有的時間也不到7天，「這效率簡直是無法想像的事情」，「現在口罩缺貨，不是只有台灣缺，是全世界缺，沒人希望，也不是政府造成的。政府能做的只有解決現況。不要再罵政府了，他們是最無力的。」

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