台灣最狂「運鈔車」三重趴趴走　網替郵差捏冷汗：會不會被搶？

▲郵差載了滿車口罩前往藥局配送。（圖／翻攝爆料公社）

記者黃君瀚／綜合報導

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新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）全球擴散，各地醫療口罩大缺貨，台灣更掀起了搶口罩熱潮，儘管推出實名制仍難滿足所有人。就有網友在街上目擊郵差前往藥局配送時下最珍稀的物資，綠、粉2色堆積如山高，讓人忍不住捏把冷汗，「這台車現在比運鈔車還珍貴」！

陳姓男網友8日下午在「爆料公社」分享一張在新北市三重區街上拍下的照片，只見綠衣郵差戴上口罩騎著機車，後座藍色籃子內不是平時常見的信件和包裹，取而代之的是層層堆疊的醫療口罩，共有粉色和綠色2種。

照片拍攝的當下恰好碰上紅燈號誌，郵差一個回頭檢查後座物資，儘管有簡單的固定，上方高度和左右兩側懸吊，看了仍讓人有些心驚膽顫。陳男當下相當感動，留下12字給假日辛苦工作的綠衣天使，「向郵差致敬，辛苦了！載好載滿！」

▲台灣出現「口罩之亂」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

照片貼出後，網友向所有投入防疫的人員致上最高敬意，「郵差先生辛苦了」、「郵差本來就很辛苦，而且動不動就被投訴」、「郵差先生、小姐，讓您加重工作量，真誠的感恩」、「全台灣最有用的3種基層公務員，郵差、台電維修員、清潔隊員。」

此外，不少網友看了滿滿的口罩，紛紛搞笑表示很擔心時下最珍稀的物資遭遇不測，「應該請保全押車的」、「這時已經將旁邊的法拉利比下去了」、「感覺郵差壓力很大」、「這應該要申請戒護」、「會不會被挾持呢」、「這跟拿著金條在路上走一樣危險」、「應該請保全押車的」、「這台車現在比運鈔車還珍貴」。

本站新聞〈3000郵差大動員全台配送口罩〉報導，中華郵政郵務處處長陳敬祥表示，配合政府的政策，中華郵政依照衛福部的名單會送至全台6515處特約健保藥局及52處偏鄉衛生所，每天要配送的數量為160萬片，每次配送給藥局或衛生局的數量是200片大人口罩、50片兒童口罩，由於全台24家口罩製造廠分布在10個縣市，預估這次共投入3000人力進行配送。

▲郵局安排配送口罩到藥局。（圖／記者黃軍瑋攝）