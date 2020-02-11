武漢肺炎衝擊核心業務　南韓LG集團346億賣北京總部

▲LG集團北京總部雙子座大廈。（圖／翻攝界面新聞）

記者魏有德／綜合報導

韓國企業LG集團決定出售位於北京的總部「雙子座大廈」，售價約1.37兆韓元（約新台幣346億元）。外媒報導，LG集團對外宣稱，此舉是為了在全球經濟不確定性的情況下，確保資金流動性並為公司的未來增長提供資金。據了解，這棟雙子座大廈將出售給新加坡政府投資公司全資擁有的子公司「RECO Changan Private Ltd.」。

▲LG出售北京總部。（圖／路透社）

此前，受到全球不景氣及中美貿易戰的影響，部分指標型韓企紛紛以業務重組或結構調整的理由減少在中國市場的虧損。其中，韓國五大商業集團的三星電子、現代汽車及韓國樂天，先後關停部分在大陸的廠房或生產線。如今，同為五大集團之一的LG集團正式宣布出售中國總部大樓，外界分析，新冠病毒肺炎疫情帶來不小衝擊。

《韓國時報》報導，大陸新冠病毒肺炎疫情對LG集團在中國的核心業務造成影響，必須藉由包括出售位於北京總部大樓的「B計畫」提高資金流動性。報導稱，LG電子在一份聲明中提到，該決定主要是替「未來併購及對新業務的投資」籌集資金，這項交易將於4月前完成。

▲外媒稱新冠肺炎疫情對LG在中國核心業務造成影響。（圖／路透）

LG集團2005年斥資4億美元（約新台幣120億元）建造了這兩棟31層的總部大樓，外界稱其為雙子座大廈。這座雙子座大廈地點位於北京蛋黃區的東長安街，屬於熱鬧繁華的建國門商貿圈，同時為東長安街上的地標性建築。

