「淡水蔡依林」陪同徐國勇視察淡江大橋　預計2024年完工

▲呂孫綾陪同徐國勇視察淡江大橋。（圖／呂孫綾競選辦公室提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

民進黨立委呂孫綾近期相當關心淡江大橋動工一事，於11日陪同內政部長徐國勇至淡水了解在淡江大橋完工後，淡海新市鎮的交通動線規劃相關事宜，目前預計2024年完工。

呂孫綾表示，經過7次的流標之後，淡江大橋終於在今年3月開始動工，通車以後不僅將把淡水北海岸、八里林口串聯起來，更會大幅度的改變區域內的交通動線，同時她關注的八里輕軌延伸審議案，在11日通過交通部的審查，只要新北市政府依據評審委員的意見修正，就可送行政院核定。

▲呂孫綾要求盡速審議八里輕軌延伸案。（圖／呂孫綾競選辦公室提供）

針對淡江大橋通車後淡海新市鎮的未來規劃，呂孫綾表示，醫療用地的設置，是行政院長蘇貞昌在立法院對淡水北海岸鄉親的承諾，所以內政部也正在進行都市計畫的相關程序，用地取得之後，會持續推動引進大型醫院進駐，提供淡水北海岸、八里、林口、甚至桃園地區更好的醫療服務。

另外，呂孫綾也向徐國勇建言，希望可以與新北市政府協調，處理新市一路二段開闢問題，道路規劃的關係，導致新市一路有一段和三段，卻沒有二段，由於新市一路二段位於新北市政府主責的淡水都市計畫，應該要盡速處理。淡江大橋完工之前，各項配套措施事先準備完成，才能讓淡水區域的交通更完善。

呂孫綾在11月18日完成立法委員選舉候選人的登記，代表民進黨出戰新北市第一選舉區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山），淡水土生土長的她畢業於文化大學政治學研究所，要再次出征為鄉親服務。