運送7千個N95口罩！「台北快輪」抵達平潭　海關關員快速驗放防疫物資

▲台北快輪 。（圖／翻攝自東南網）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢肺炎疫情在全球蔓延，行政院長蘇貞昌下令禁口罩出口1個月，不過一艘載有防疫物資的「台北快輪」6日已在福建省平潭金井港區緩緩靠岸。據悉，該艘快輪除了運載水產品、水果、面板外，還包括N95口罩、一般性醫用口罩、消毒噴霧和體溫槍等防疫物資。

據中新社報導，「台北快輪」6日抵達福建省平潭，且已進行快速通關。平潭海關表示，這是春節後金井港區迎來的第一艘入境貨輪，「當時已在第一時間對該入境貨運船舶實施進境船舶登臨檢疫，向裡面24名船員發放健康申明卡，並實施體溫檢測、展開流行病學調查，未發現任何異常情況。」

▲平潭海關關員實施登臨檢疫。（圖／中新社）

據了解，該批防疫物資主要發往武漢，包括7040個N95口罩、186個一般性醫用口罩、522瓶消毒噴霧和20把額溫槍等。在此之前，平潭海關駐金井辦事處利用微信群提為企業提供通關指導，開通進口疫情防控物資快速通關專用窗口和驗放綠色通道，實現手續優先辦理、快速提離。

平潭海關表示，監管現場能做的就是要保障境外防護物資通關「零延時」，並將物資送到最需要的一線醫護人員那手中。

▲平潭海關關員實施登臨檢疫。（圖／中新社）

據悉，「台北快輪」的船長約167公尺、寬24公尺、深17公尺，總噸位1萬8千噸，是由平潭綜合實驗區交通投資集團，與廈門華岡物流集團聯合營運，並合資成立嵐台兩岸海運快件有限公司，來作為聯合運營載體。

「台北快輪」採用集裝箱連車架一同運輸的方式，可以快速裝卸，貨船一次最大可載230個標準集裝箱，包括跨境電商、快件、小貿市場貨物及一般貿易貨物。透過該航線，進出口貨物可快速到達台北港，並利用台北港國際幹線或桃園機場，轉運到世界各大海港及空港，實現進出口貨物的「海海聯運」和「海空聯運」。

另外，為因應大陸新型冠狀病毒疫情持績擴散，中央流行疫情指揮中心今（8）日表示，從2月10日起，基於防疫優先，暫停兩岸海運客運直航航線及航班，視疫情狀況再評估復航，而相關機關將儘速完成暫停兩岸海運客運直航之相關準備。

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