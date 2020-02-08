賴士葆發文悼李文亮…350字吐心聲：會不會喚起民進黨的良知？

▲賴士葆指出，不知道李文亮的死，會不會喚起民進黨的良知。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情在大陸不斷擴散，有「吹哨人」之稱的李文亮醫師也不幸染病離世。對此，國民黨立委賴士葆8日吐露心聲，直言李文亮醫師死後，引起大陸民眾爆發式的悼念與憤怒，「不知會否喚醒民進黨高層的一點良知？」

賴士葆在臉書上貼文稱，李文亮醫師去年底在微信群組發出先知警訊，呼籲同事防範肺炎疫情，卻被警局約談，還被要求簽下訓誡書，「很不幸的，吹哨者也感染肺炎，走了。」

▲賴士葆指稱，李文亮的死引起大陸民眾的悼念與憤怒。（圖／翻攝《生命時報》）

賴士葆引述英國《金融時報》報導的言論稱，李文亮的死，引起大陸民眾爆發式的悼念與憤怒，被推崇到如同大陸的民族英雄一般，社會輿論排山倒海地叫屈，同時抗議當局打壓言論自由，北京當局開始追究整起事件的緣由。

不過，賴士葆話鋒一轉，將矛頭指向民進黨，「我們聲稱擁有言論自由，但是過去四年全面執政的民進黨，一連串的修法箝制言論自由，讓台灣民主倒退回到一黨專政的時代。」目前台灣社會只允許一種聲音存在，檢調監控社群，批評政府的言論只要有人檢舉，發言人就會被約談，「多少民眾生活在驚悚之中。」

他最後感嘆，「李文亮之死，不知會否喚醒民進黨高層的一點良知，或者因為八一七萬選票的狂勝，讓其更肆無忌憚地壓縮言論自由。」

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