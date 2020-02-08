　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

外移病例→本地多起群聚感染！　重慶實施「小區封閉式管理」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲武漢肺炎疫情延燒，北京加強防疫，路人多戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎疫情延燒，路人多戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

武漢疫情持續延燒，大陸重慶市疫情防控領導小組指揮部在今（8日）下午表示，由於疫情現在在重慶當地依然複雜嚴峻，新增患者從原本的輸入性病例，轉變為本地感染，並出現多起聚集性病例；為了有效阻斷小區疫情擴散，所有小區將實施封閉式管理。

綜合陸媒報導，重慶市委政法委風險防控辦負責人張強8日時，在重慶市新型冠狀病毒感染疫情防控工作新聞發布會上表示，在前期小區加強管控的基礎上，今一步的對轄區內所有的小區，嚴格實行封閉式管理，不僅進出人員都要接受體溫檢測，來訪人員、車輛也會嚴加管控，並加強對居家隔離者的管理。

重慶實施社區封閉管理的重點為下。一、可以達到減少人員流動。減少小區出入口，小區內的籃球場、棋牌室、網咖等公共休閒、人員密集場所，都會關閉，聚集性活動也被禁止，住戶定期只能派1人外出採購物資，至於快遞、外送等一律實行無接觸室的派送。

二、落實主體責任。全面落實物業公司及寫字樓、城市綜合體、機關企事業單位等管理主體責任，無物業管理的由社區幹部、民警、網格員、樓棟長等組成專門隊伍，落實封閉管理措施，散居村落由村委會組織村民小組、義務巡邏隊員、村民等開展聯戶聯防。北碚區創新散居樓院「五個一」工作規定，組建1000餘人「北碚樓院哨兵」隊伍，動員熱心市民參與防控工作，填補散居樓院管控「真空」。

三、加強排查防控。按照「一查二測三登記四對接五跟蹤六管控」流程，做到排查防控不留盲區、不留死角。如南川區採取「八個早」的措施。即早啟動、早部署，早排查、早發現，早設防、早切源，早隔離、早診斷，全力防控疫情。

四、強化管理服務。實行鎮街領導和幹部包片負責，社區幹部、社區醫生、社區民警、網格員和樓棟長「2+5」居家服務管理模式，加強對居家觀察人員的跟蹤服務管理。加強對老弱病殘等群體的關心幫助，保障其基本生活。加強宣傳引導，營造群防群控、科學防控的氛圍。

ET快訊
連千毅年後悄悄交保？臉書發文打卡「蘭庭國際」　網狂喊3字
即／士林景觀餐廳大火！惡火紅光照台北　70消防到場搶救
台灣最狂「運口罩車」三重趴趴走　網替郵差捏冷汗：會不會被搶？
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

英國「一家五口」在法國確診武漢肺炎　英國首例兒童確診

自我隔離沒飯吃還「共用衛浴廚房」！　108陸生抗議美國名校防疫漏洞

領養只為「把狗炸來吃」！夫妻鐵棍狠虐…血佈滿地　屋內還放「一鍋內臟」

外移病例→本地多起群聚感染！　重慶實施「小區封閉式管理」

獨家追蹤／三天未發燒！武漢首例確診台商「金先生」好轉　出院還得過兩關

長者趴趴走！重慶暫停「公交免費卡」　網讚爆：其他城市學起來

香港7歲男童確診H9禽流感　潛伏期曾赴深圳外公家...有養家禽

上海、北京規定出入公共場所要戴口罩　44歲男未戴硬闖被捕

港府找童軍去隔離營當義工！童軍領袖擔憂「裝備不足」

獨家追蹤／海基會列最優先名單！血友病童母親：原本要搭首批包機返台

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

飯店住宿限制、餐廳店家不歡迎？韓國因武漢肺炎出現排華現象？

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

視察防疫「捧聞消毒水」挨轟！　韓國瑜解釋：只是想要確認比例

包機爭議不斷！徐正文深夜發文　臉書33字嘆「人心比病毒可怕」

手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了

外移病例→本地多起群聚感染！　重慶實施「小區封閉式管理」

獨家追蹤／三天未發燒！武漢首例確診台商「金先生」好轉　出院還得過兩關

長者趴趴走！重慶暫停「公交免費卡」　網讚爆：其他城市學起來

香港7歲男童確診H9禽流感　潛伏期曾赴深圳外公家...有養家禽

上海、北京規定出入公共場所要戴口罩　44歲男未戴硬闖被捕

港府找童軍去隔離營當義工！童軍領袖擔憂「裝備不足」

獨家追蹤／海基會列最優先名單！血友病童母親：原本要搭首批包機返台

口罩庫存量僅能再撐一個月！　香港醫管局：大幅度刪減非緊急服務

食堂刷N排「紙板隔離法」　陸員工轟腦洞！網刷新三觀：一蘭K書中心吧

獨家追蹤／廣州小區封閉管理！　業務小哥歎「夾縫中生存」...在家辦公收入腰斬

韓國瑜為什麼聞消毒水？陳柏惟答案曝光　網笑翻：秒懂

影／感動！平溪1500盞天燈飛向天「身體健康、平安」是最多人願望

一個人也有罪？電影《單身動物園》要你45天內找到伴侶，否則將流放變動物

誤判裁判報告出爐　里拉德：不想聽到這些屁話

國防院：武漢肺炎隱匿疫情，將掀起另一波反中浪潮

【黃寶慧】慧眼看天下／肺炎疫情全球警報！前進美國　獨訪前AIT主席卜睿哲

柯爾存疑羅素能否搭配浪花兄弟　認為威金斯是更好的選擇

「紅薯夫妻」回憶殺！鄭容和濕身甜唱《我結》徐玄定情曲

快訊／士林景觀餐廳大火！惡火紅光照台北

武漢肺炎波及台北燈節　柯文哲籲參加民眾戴口罩、勤洗手

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

大陸熱門新聞

打麻將釀群聚感染！ 鄉政府沒收600多張「1條」

零接觸史仍染肺炎　疾控中心破案

李文亮34歲就身亡！專家：患者是海鮮市場老闆

即／深圳實施封城！確診病例樓14天硬隔離

護理師與男友隔窗親吻　決定出來就領證　

陸專家病毒可透過「氣溶膠」傳染！

雷神山醫院驚見「萬人食堂」　陸網喊感動

「雞姊女」拒隔離　菜刀劈斷警盾

陳秋實突失聯...友人曝「被強行拉走」

人妻全身噴酒精消毒！轉身做飯全身爆燃

三陰感染者出現　醫：病毒隱匿性很強

獨／血友病童返台 列最優先名單

男醫生「隱瞞病情」接診...遭吊銷執照

陸統一定名：武漢肺炎英文簡稱為「NCP」

更多熱門

相關新聞

悼李文亮　賴士葆：會喚起綠營良知？

悼李文亮　賴士葆：會喚起綠營良知？

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情在大陸不斷擴散，有「吹哨人」之稱的李文亮醫師也不幸染病離世。對此，國民黨立委賴士葆8日吐露心聲，直言李文亮醫師死後，引起大陸民眾爆發式的悼念與憤怒，「不知會否喚醒民進黨高層的一點良知？」

公車捷運「免戴口罩」？孫大千：請不要把台灣人當傻子

公車捷運「免戴口罩」？孫大千：請不要把台灣人當傻子

寶瓶星號採檢完成！陳其邁：向防疫第一線同仁們深深一鞠躬

寶瓶星號採檢完成！陳其邁：向防疫第一線同仁們深深一鞠躬

武漢肺炎威脅「小米新品」改變　雷軍微博心聲曝

武漢肺炎威脅「小米新品」改變　雷軍微博心聲曝

防疫效率「高到無法想像」！藥師吐心聲

防疫效率「高到無法想像」！藥師吐心聲

關鍵字：

武漢肺炎小區封閉式管理群聚感染重慶大陸戰疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

黑人曝范范真實憔悴現況！解釋捐款查無紀錄

別搶了！醫大推「DIY布口罩」…實測超狂3層防護

台灣民間藥廠成功研發「抗病毒藥物2.0版」

寶瓶星號抵基隆港　陳時中「親自登船」　25名檢疫人員整備上船

14噸有機蔬菜沒人吃　縣府號召送菜到家

台灣武漢肺炎再增1例！20多歲男染病

打麻將釀群聚感染！ 鄉政府沒收600多張「1條」

「台北運動吧」粉專A片8連發！體育局回應了

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

「國家級警報」揭染疫遊客足跡　重要景點一覽

感染科主任「大眾運輸一定要戴口罩」網暈

王子悄回曾之喬IG「肚子最近怎麼樣」

武漢阿姨確診在家等3天死了！趙擎心痛：珍惜台灣

零接觸史仍染肺炎　疾控中心破案

更多

最夯影音

更多
公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實
血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面