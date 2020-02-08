外移病例→本地多起群聚感染！　重慶實施「小區封閉式管理」

▲武漢肺炎疫情延燒，路人多戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

武漢疫情持續延燒，大陸重慶市疫情防控領導小組指揮部在今（8日）下午表示，由於疫情現在在重慶當地依然複雜嚴峻，新增患者從原本的輸入性病例，轉變為本地感染，並出現多起聚集性病例；為了有效阻斷小區疫情擴散，所有小區將實施封閉式管理。

綜合陸媒報導，重慶市委政法委風險防控辦負責人張強8日時，在重慶市新型冠狀病毒感染疫情防控工作新聞發布會上表示，在前期小區加強管控的基礎上，今一步的對轄區內所有的小區，嚴格實行封閉式管理，不僅進出人員都要接受體溫檢測，來訪人員、車輛也會嚴加管控，並加強對居家隔離者的管理。

重慶實施社區封閉管理的重點為下。一、可以達到減少人員流動。減少小區出入口，小區內的籃球場、棋牌室、網咖等公共休閒、人員密集場所，都會關閉，聚集性活動也被禁止，住戶定期只能派1人外出採購物資，至於快遞、外送等一律實行無接觸室的派送。

二、落實主體責任。全面落實物業公司及寫字樓、城市綜合體、機關企事業單位等管理主體責任，無物業管理的由社區幹部、民警、網格員、樓棟長等組成專門隊伍，落實封閉管理措施，散居村落由村委會組織村民小組、義務巡邏隊員、村民等開展聯戶聯防。北碚區創新散居樓院「五個一」工作規定，組建1000餘人「北碚樓院哨兵」隊伍，動員熱心市民參與防控工作，填補散居樓院管控「真空」。

三、加強排查防控。按照「一查二測三登記四對接五跟蹤六管控」流程，做到排查防控不留盲區、不留死角。如南川區採取「八個早」的措施。即早啟動、早部署，早排查、早發現，早設防、早切源，早隔離、早診斷，全力防控疫情。

四、強化管理服務。實行鎮街領導和幹部包片負責，社區幹部、社區醫生、社區民警、網格員和樓棟長「2+5」居家服務管理模式，加強對居家觀察人員的跟蹤服務管理。加強對老弱病殘等群體的關心幫助，保障其基本生活。加強宣傳引導，營造群防群控、科學防控的氛圍。