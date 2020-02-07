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特權包機？邱顯智4點痛批國民黨：不是停權切割就算了

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▲▼邱顯智痛批國民黨特權包機。（圖／翻攝邱顯智臉書）

▲邱顯智臉書痛批國民黨。（圖／翻攝邱顯智臉書）

記者呂欣玫／綜合報導

大陸武漢肺炎爆發，首班武漢返台包機的名單引發爭議，各界將矛頭指向居中協調的台商代表徐正文，國民黨也遭受波及，緊急切割徐正文。對此，前時代力量黨主席邱顯智7日痛批，「不是停權切割就算了」包機撤離疫區，應該是「人道包機」而不是「特權包機」，並向國民黨提出4點質疑。

對於徐正文涉入武漢台商包機回台爭議，邱顯智7日透過臉書表示，「如同肯腦濕的人生相談室所說，世界各國都在全力對抗武漢肺炎，只有台灣，要同時對抗武漢肺炎、中國跟中國國民黨。」

邱顯智強調，包機撤離疫區，應該是「人道包機」而不是「特權包機」，但首架武漢包機回台，完全不是這麼回事。亟需醫療的血友病童不在名單上，反倒是遊走兩岸的買辦搶先邀功，然後破功。他呼籲國民黨，不是停權切割就算了，國民黨相關人士涉入第一次包機的荒謬行徑，全國人民都在等你們的解釋。

邱顯智指出，為了釐清相關問題，今天早上他先向陸委會了解相關問題，陸委會主委陳明通表示想要親自說明，礙於防疫公務在身，他也請陳明通以公務為先，再擇日討論釐清。下午，陸委會先回覆徐正文部分的相關問題：「本會未曾收到徐正文或相關台灣團體所提供欲回臺人士的審查名單，更無名單事先審核同意一事。」

邱顯智提出4點質疑，第一，究竟旅客名單是如何產生？第二，包機旅客審查的程序和原則是什麼？第三，有無及如何落實審查的機制？第四，是否能做好防護機制？這些問題，如果沒有足夠的說明，就會讓所謂的「買辦」有上下其手的空間，排擠真正需要的旅客。

邱顯智說，在第一波包機風波過後，後面又有國人包機返台需求的狀況下，往後的包機，希望陸委會能夠不負國人所託，讓後續的包機，做好防護的工作，把最緊急需要的國人，安全送回台灣。

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