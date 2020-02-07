武漢肺炎影響大！台灣燈會試點燈人潮淡⋯比屏東燈會大減5成

▲台灣燈會今日試點燈。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

2020台灣燈會今（7）日試點燈，受武漢肺炎疫情影響，參展人數不如往年，與去年屏東大鵬灣燈會相比，約少了5成旅客。今日主燈試點燈，炫目的燈光儀式長達3分鐘，相當奪目。

第31屆台灣燈會在台中，今日主燈「森生守護－光之樹」試點燈，點燈儀式長達3分鐘，光之樹從全暗，逐漸從根部開始發亮，黃色的光芒注入樹幹頂端、花苞、樹葉等，整棵樹成為真正的光之樹。

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特別的是，光之樹內有一顆4公尺大的圓球，象徵大樹的心臟，燈會策展人Jimmy指出，這是第一座可以走進去的主燈，民眾若對著大樹吶喊、拍手，大球就會轉紅、上下浮動，就像是心臟跳動一般。

光之樹將於展期每日的6點、7點、8點、9點都會有展演，每小時安排3場次、每場次觀賞時間5分鐘、每場可容納100人。

▲台中市長盧秀燕、交通部長林佳龍今日合體互動冷。（圖／記者李宜秦攝）

交通部長林佳龍表示，期待燈會除了再為台灣建立觀光品牌，也能在品質上有所提升，今年燈會特別於台中花博后里園區舉辦，也象徵花博的永續、共創、傳承、創新精神，格外具有意義，主燈光之樹從種子開花，一路茁壯成為參天大木，盼台灣人也能如此的發展下去，

此外，副燈「聆聽花開的聲音－永晝心」則象徵溫暖、和諧，林佳龍說，尤其現在台灣面臨武漢肺炎疫情挑戰，希望透過燈會祈福，讓每個人都像光之樹一樣，用愛與光芒照亮世界。

不過因為武漢肺炎影響，今年試點燈人潮也不如以往，相比去年創下紀錄的屏東大鵬灣燈會，知情人士指出，今日參展旅客數約減少5成以上，可見疫情影響顯著。

▲主燈點燈儀式奪目炫麗。（圖／記者李宜秦攝）