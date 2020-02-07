拜會時力黨團謝票　游錫堃：基於議事中立「不會偏袒民進黨」

▲游錫堃拜會時代力量黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院新會期預計將於月底開議，立法院長游錫堃7日下午拜會時代力量黨團。游錫堃表示，時代力量在國會雖然是小黨，但是充滿活力與理想，讓他感到非常敬佩，身為立法院長未來將基於議事中立，會盡全力維護時力在政黨協商或國會裡面的權益，讓時力黨團的理念可以伸張，「雖然我是民進黨，也不會偏袒民進黨」。

游錫堃7日在立法院秘書長林志嘉的陪同下，展開一連串的拜會行程。繼上午拜會國民黨團、前立法院長王金平後，下午接連拜會台灣民眾黨團與時代力量力量黨團。時代力量黨團總召邱顯智表示，游錫堃很客氣地說今天是來謝票，但說實在話「是我們要跟這位民主前輩多學習」。

▲游錫堃拜會時代力量黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



邱顯智表示，時代力量黨團希望2020年的新國會是個新局面，游錫堃也分享過去在當省議員時期的點滴，當時連組成一個黨團都沒辦法，因此相信游錫堃在走過這麼多民主奮鬥的經驗之下，一定可以理解一個小黨在台灣社會的重要性，也希望未來在議事主持上能夠中立，幫助時代力量通過許多非常關切的重要法案。

游錫堃則說，他感謝時代力量黨團支持他當選立法院長，時代力量是一個非常有理想性的政黨，希望推動國會改革與18歲公民權，而他之前來拜會的時候，就知道他們很重視，「所以我在我的就職演講裡面，有呼應他們所關心的議題」。

▲游錫堃拜會時代力量黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



游錫堃表示，時代力量在國會雖然是小黨，但是充滿活力與理想，讓他感到非常敬佩，身為立法院長未來將基於議事中立，會盡全力維護時力在政黨協商或國會裡面的權益，讓時力黨團的理念可以伸張，「雖然我是民進黨，也不會偏袒民進黨」。

游錫堃也說，他會盡自己最大的努力維持議事中立，讓會議能夠順利進行，「未來時代力量黨團有困難與指教盡量提出來」，大家共同為社會盡自己最大的力量。

關於新會期何時開議，邱顯智會後受訪時表示，游錫堃將在14日召集朝野協商，就時代力量黨團的立場「當然希望越快越好」，而目前看起來最快的時間就是18日。

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