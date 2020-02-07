視察防疫捧聞消毒水挨轟　韓國瑜做出「科學解釋」：要聞比例

▲韓國瑜聞消毒水 。（圖／地方中心翻攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市長韓國瑜7日下午前往高雄市漢程客運，視察公共運輸業防疫工作，過程中他看著客運人員示範使用消毒水消毒時，韓國瑜拉下口罩，用手撈了水桶的水起來聞，此舉引發網路熱論，「無知！」「為什麼這麼愛聞？」「+分姐都叫他這麼聞」「這消毒水還能用嗎？」「作秀！」。對此，韓國瑜晚間特地解釋，身為防疫最高指揮官，每個細節都要注意，「所以我要聞一下漂白水的比例，若是清水味道，我們就曉得漂白水比例不夠。」

韓國瑜視察漢程客運，對於公共運輸業防疫工作做了解，還特別上客運了解出車前後的SOP程序，就當客運人員示範如何使用消毒水擦拭時，韓國瑜還先問了一旁官員，消毒用具是否為標準配備，接著他拉下口罩，先低頭聞了聞桶子裡頭的消毒水，緊接著工作人員解釋消毒水的調配方法時，他又低頭第二次，並且用手撈了水桶的水又聞了一次，此舉也引發外界熱議。

▲韓國瑜特地解釋聞消毒水的原因。（圖／記者翁進忠攝）

對此，韓國瑜晚間出席高雄燈會歌仔戲之夜時，他還特別對外澄清，他解釋「我為什麼要聞漂白水，大家都好奇，如果漂白水比例不足的話，對消毒效果無法達到標準，我身為防疫最高指揮官，每個細節都要注意，所以我要聞一下漂白水的比例，聞了一下就是一般漂白水的味道，我也問了衛生局局長，他說這很正常，假如一聞是清水味道，我們就曉得漂白水比例不夠，我只是確保公共運輸車輛漂白水消毒上札不扎實，每個環節，身為防疫指揮官要特別重視。」

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