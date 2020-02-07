渣男開價8千騙未成年少女　辦完事稱「未獲滿足」只付2千遭起訴

▲桃園吳姓男子去年4月間三度誘騙少女性交易，其中2次以8千元為代價，事後卻只給2千元，警方後來在網路巡邏查出吳男惡行。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子去年認識15歲少女，卻趁機誘拐要求發生性行為，4月間以8千元為代價，誘拐少女到摩鐵發生性行為，少女難以抗拒誘惑與吳進行性交易，但吳事後以「未獲滿足」為由僅給2千元，吳男以相同代價三度誘騙少女性交易，甚至揚言匯款支付2千元卻食言，警方在網路巡邏後查出吳男惡行送辦；檢方7日偵結依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌將吳提起公訴。

檢警調查，40歲吳姓男子於去年4月15日，以8千元為代價誘騙15歲少女在摩鐵進行性交易，少女同意後與其發生性行為，但吳男事後卻以未獲滿足為藉口，僅給2千元後離去；10天後，吳男再度以相同代價邀約少女性交易，結果仍然僅付2千元再度走人；5月26日三度誘騙少女性交易，完事後竟以未帶足現金為由，改天再匯款給少女2千元後離去。

警方事後在網路巡邏時查出吳男涉嫌與少女性交易，並在6月30日在新北市蘆洲區查獲吳男在巷弄間吸食安毒，當場被員警查獲到案。

檢警查出，吳男與少女聯繫頻繁，除三度誘騙少女性交易外，還要求少女拍攝胸部特寫照片傳給他，但遭少女拒絕，期間三度以支付8千元代價，誘騙少女發生性關係，第三次甚至沒給錢。

檢方認為吳男犯行明確，少女也指證歷歷，偵結依違反毒品危害防制條例、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌將吳提起公訴。

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