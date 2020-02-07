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桃園男持空氣槍打爆他人左眼　出庭辯稱：他先對我吐口水

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▲桃園市呂姓男子去年9月間懷疑遭黃姓男子吐口水，竟持口氣槍對黃射擊造成左眼球破裂傷殘挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲桃園市呂姓男子去年9月間懷疑遭黃姓男子吐口水，竟持口氣槍對黃射擊造成左眼球破裂傷殘挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓男子去年9月間在中壢區碰見互不認識的黃姓男子，呂懷疑黃對其吐口水，憤恨難消下持空氣槍向黃男射擊，兩人相互扭打後，呂持空氣槍對黃射擊，造成左眼球破裂與頭頸與胸部等處受創，警方趕抵後將呂制伏送辦，黃男因左眼球破裂導致摘除成重殘，檢方7日偵結，依重傷害罪嫌將呂提起公訴。

檢警調查，40歲的呂姓男子去年9月3日下午5時許在中壢區民族路碰見互不相識的黃姓男子，呂懷疑黃男對其吐口水因而心生怨恨，恰巧，呂男看見黃男與其子在附近燒臘店用餐，憤而持空氣槍向其尋仇射擊。

黃發現呂男持著空氣槍射擊，擔心射傷兒子，衝上前與呂發生扭打，其間呂男掙脫後仍持續開槍射擊，導致黃男頭部、頸部與胸部鈍傷，其中一槍射中黃男左眼，黃男痛得倒地，警方據報後趕抵將呂男制伏，扣住其空氣槍後以現行犯將呂男送辦。

黃男被送醫急救後因左眼球破裂，最終被摘除眼球成重殘，黃男提起告訴，呂男偵訊時坦承犯行，辯稱是黃男向其吐口水，他看到黃男才上前理論，是黃男先動手，空氣槍則是用來驅趕老鼠的，他隨身攜帶；檢方根據黃男提出醫師診斷證明、警方現場採證與空氣槍經鑑定後確有殺傷力等證據佐證，認為呂男重傷害罪行明確，偵結依重傷害罪嫌將呂男提起公訴。

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