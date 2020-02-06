年紀越大越貶值？　大齡熟女反擊：穿白T恤還像個少女就能嫁出去了

文／王珣

你穿白T恤還像個少女，就能嫁出去了

女人真的是年齡越大越嫁不出去嗎？

我的答案當然是否定的。但前提一定是，你要努力過好一個人的日子，要又瘦又好看，錢包裡裝滿自己賺的錢，只穿件白T恤配牛仔褲，也能一直美得像個少女，用這樣卓越的外在守護你純真的內在，才能遇到一些美好的事物，和一個懂你的人。

好友是位有寒暑假的高中老師，月初出國旅行，回程特意從北京轉機，在我這小住兩天再回上海。我趴在三號航站接機口的欄杆上望眼欲穿，各種人群蜂擁而出又漸漸散開，大多數的人匆忙而疲憊。好友的身影出現在視線裡的時候，讓我眼前一亮，她只穿了件什麼裝飾都沒有的短款白T恤，搭配淺藍色男友風破洞牛仔褲，倩影依舊像個少女。

請繼續往下閱讀...

大學時，我們曾經追過一部好萊塢電影《麻雀變鳳凰》，影片講述洛杉磯街頭妓女薇薇安，和企業鉅子愛德華的浪漫愛情故事。薇薇安與愛德華相處的一個星期裡，從外表到內心都進行了一次大換血，穿上晚禮服，學會西餐禮儀，陪同愛德華出席大大小小的宴會，了解到上流社會的生活形態。

女主角在片中多套服裝造型都讓人驚豔，麻雀變鳳凰的視覺衝擊強烈；但給我印象最深的，卻是她決定開始新生活時，穿的白T恤和牛仔褲，加了件黑色小西裝，束起長髮的樣子，清純得像是閣樓上的公主。正當她準備離開時，愛德華

的汽車已停到門外，手拿雨傘和玫瑰花的愛德華，最終像騎士般拯救了他心中的公主薇薇安。可見，麻雀要想變鳳凰，那也得有點鳳凰的漂亮潛質和用心。

T恤是在各種場合都可穿著的服裝，適當的裝飾即可增添無窮的韻味。用來搭配短裙、短褲或牛仔褲，既青春洋溢也充滿時尚感。而白T恤和白襯衫最可挑戰男女的身材和衣感，穿得好，百媚千紅獨一枝，穿不好，臃腫猥瑣畢現，沒有難看只有更難看。

你將一件五千元的衣服穿得好看，那是衣服的本事。你把一件五百元的衣服穿得有品味，看起來像五千元的衣服，那是你的本事。你把一件白T恤穿得驚豔，看起來很貴很大牌，那更是美麗女人的本事。

好友在我家裡住了兩天，行李箱中那根跳繩也沒有休息過，她三十歲生了寶寶之後，就每天堅持跳繩四十五分鐘，十幾年如一日，不論在家還是外出從未間斷，即便我們倆結伴去西藏旅行，跑幾步就氣喘的高海拔地區她也持續鍛鍊。

跳繩是種有氧運動，能讓女人的線條更加緊緻，而且不會長出難看的肌肉，所以她畢業二十年後，還能把白T恤牛仔褲穿得像個少女，緊實的肌肉和勻稱的體形，絕對是同齡女子的佼佼者。

我承認自己是個吃貨，但身邊有這樣的榜樣我也不能服輸，於是十幾年如一日注意飲食，每星期打網球和羽毛球，哪天有約晚上吃了大餐，深更半夜也要在健身單車上騎行二十公里。

我用近乎殘酷的方式，努力保持少女時的體重，於是也可以和好友一樣，用白T恤搭牛仔褲，繼續徜徉青春的記憶，在世俗煙火中把倩影經營到更好。既然我要終其一生生活在愛裡，那我的美麗就是我的基礎，我的克制就是我的品質。

身邊減肥鍛鍊的喊聲一浪高過一浪，可是真能堅持的人少之又少。任其身材走樣，根本看不出實際年齡，平白老了幾歲不說，還會影響健康。身邊恨嫁的女人也一撥多過一撥，與其為了年華即將老去焦慮，不如在年老之前及早運動健身，修鍊漂亮的臉蛋，雕塑美麗的身體，享受生活的盛宴。

等你先做好這些，你的心就靜了，想修鍊什麼樣的內在都不是難事。

有時候幸福會離開一小會兒，又或許會晚一點來，只要是你想要的，那晚點也無所謂。當你身材勻稱健美，世界就是你的，當你外在的細節透著內在的光芒，愛情也會尋著光而來。

★本文經幸福文化授權，摘自《這世界很煩，但你要很可愛》。