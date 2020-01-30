14歲少女為了租房養男友！每日深夜悄悄出門…含淚忍受客人的「頂撞」

▲少女為了租屋養男友，竟選擇含淚下海。（示意圖，非當事人／ETtoday資料照）

記者陳雕文／桃園報導

桃園區兩名男子互為好友，決定一起「創業」，用假帳號在臉書刊登聘用女性工作人員的資訊，接著誘使年僅13、14歲的少女下海！她們在接客前還會被「試車破處」其中一名14歲少女坦言，為了繳房租並養男友，只能半夜偷偷出門，被載到旅館脫下衣褲讓各種男人「頂撞」；桃園地院判處2男各執行14年、11年徒刑。

判決指出，綽號「狗狗」的邱姓與「阿嘎」的王姓男子，自2015年起，在臉書以假帳號PO文徵人，「時薪2000至2500（任何女性人員）薪水一律現領日領」3名年約13、14歲的少女被騙進來後，以每次3千5百元至4千元不等的代價跟客人從事性交易，其中少女獨得2千5百至3千元不等，邱、王兩人則各分到5百元。

據了解，邱男負責徵人跟「試車」，而王男負責載送少女去桃園、中壢區的旅館或摩鐵接客，最後仍被警方逮捕；邱、王落網後，邱對犯行坦承不諱，王則辯稱自己只是負責載人，不知道是送少女去從事性交易；至於他們誘騙少女下海所分到的2萬6千元（2男各分得1萬3千元，等於讓少女們總共接客26次）也遭沒收，被依違反「兒童及少年性剝削防制條例」送辦。

其中一名下海的14歲少女坦言，自己是為了租屋養男友，想要更快賺到錢才犧牲肉體，大約接了20位客人；桃園地院法官日前審結，分別判處邱男應執行14年徒刑、王男11年徒刑。