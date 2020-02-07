疫情重創觀光業！交通部投44億元紓困　林佳龍：正在規劃國旅補助

▲交通部長林佳龍。（圖／記者李宜秦攝）



記者李宜秦／台北報導

武漢肺炎疫情蔓延，觀光業因此受到重創。交通部長林佳龍表示，今日已批准部分紓困方案經費，預計紓困5措施總經費約44億元，另外交通部也正在規劃再次辦理國旅補助，以刺激觀光消費。而台灣燈會將於明（8）日正式開展，林佳龍表示，受疫情影響參展人數雖會減少，但「過去燈會衝人數太過頭，這次可趁勢提升品質」。

台灣燈會今日試點燈，交通部長林佳龍受訪時表示，燈會是戶外開放空間，只要民眾做好消毒、量體溫、適時戴口罩等防疫措施，就可放心逛燈會，且今年辦在台中后里展區，能容納的人數本來就不如去年大鵬灣多，正好可以趁機提高賞燈品質，直言「過去燈會衝人數衝的太過頭」。

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針對觀光業受到武漢肺炎重擊，林佳龍表示，將透過紓困、復甦、振興三部曲，估計業者在農曆春節前後配合讓陸客團提早離境、兩岸之間禁止出團、取消接團等，包含代墊款、航空公司預付訂金等，大約損失20億，這部分今日已經核定彌補方案，約20億元。

▲交通部長林佳龍今日參加台灣燈會彩排。（圖／記者李宜秦攝）

另為幫助提早結束陸客團、到二月底前無法接團、代墊款項拿不回等的業者，預計短期紓困經費約44億元，交通部也會陸續核定。其他的還有租稅減免、補助等，行政院方案預計會在下周出爐。

林佳龍表示，許多人因為疫情影響，將出國旅行改為國旅，交通部目前也正在規劃國旅補助計畫，希望民眾可以在做好防疫的前提下，出門走走，不要整天都關在家裡。

林佳龍也說，目前疫情越來越嚴重，許多航班取消、航點封閉，禁止接待陸團的政策可能會不只到2月底，強調「有必要的時候會往後延」，至於旅行社何時能在售票，則需配合指揮中心辦理。