首批返台台商又1人發燒38.1度送醫！含確診共6人在院、3人待驗

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

首批武漢返台包機台商又有1人送醫！醫福會執行長王必勝表示，7日凌晨一名台商出現發燒症狀被後送就醫，所幸目前已經退燒等待採檢。指揮中心統計，首批台商共有8人出現症狀，其中5人後送就醫，2人初驗陰性、3人待檢驗；另3人於檢疫場所觀察中，指揮中心將持續密切監測所有集中檢疫者健康。

中央流行疫情指揮中心昨（6）日宣布，首批武漢包機回台247名乘客全部檢疫完畢，只有1名在4日下機時發燒後送被確診。不過，7日又有出現變化，醫福會執行長王必勝表示，目前包含確診個案在內共6人在醫院，241人在檢疫所。

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截至今(7)日上午10時，共8人出現症狀，其中5人後送就醫，當中2人初驗陰性，3人待檢驗；至於另3人則是輕微咳嗽，評估不嚴重於檢疫場所觀察中。王必勝表示，目前檢疫所的民眾身體狀況良好，且症狀都改善。

中央流行疫情指揮中心統計，今(7)日截至下午4時，國內新增34例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,369名個案，含16名確診、1,232名排除、餘隔離檢驗中(52名初驗陰性、其餘待檢驗)。16名確診個案病況穩定，除首例外，其餘持續住院隔離。其他15名個案病況穩定，持續住院隔離，接觸者共474人，其中15人有症狀已通報(10人已排除、5人檢驗中)。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，截至目前中國大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診 31,182例新型冠狀病毒感染個案，其中至少4,821例重症，637例死亡；死亡病例共分布於13省市，以湖北省618例為多。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。