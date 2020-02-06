出差飛雅加達！他狂念Taiwan...海關看護照搖頭　結局神轉「靠杰倫過關了」

▲圖為北京國際機場，與本文無關。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著武漢肺炎疫情蔓延國際，許多國家拉起防線，拒絕持中國護照，或近期曾訪中的外國客入境。一名科技公司經理日前飛印尼雅加達出差，被海關攔下，就在他以為要遭遣返之際，劇情突然神展開，連他自己也覺得不可思議。

來自台灣的鄧培志，現職新加坡科技新創公司的資深產品經理，由於之前有過被印尼海關刁難的經驗，所以這回他飛雅加達出差，也是戰戰兢兢，「目前印尼剛撤僑完成，也尚未有任何肺炎確診病例。」

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就在出差前一天，印尼政府剛宣布，禁止中國旅客與航班入境。果不其然，鄧培志一下飛機過海關，就看到前方大票中國旅客都被拒絕入境；正當他一邊慶幸地拿著台灣護照，一邊走向櫃檯時，第一位海關看到他就說，「No China visitor」，儘管他試著用英文解釋，自己是來自台灣，但對方就再也不講英文了，而是用印尼文重複著他聽不懂的字句。

眼看與對方僵持不下，他只好跟隨別的旅客轉排其他海關隊伍，怎料換來一樣的結果，後來他按照印尼同事的建議，在對上第三個海關時，立刻強調「Taiwan」，然而對方看到他護照上的Republic of China後，又搖了搖頭，就算他急忙辯證也無動於衷。

▲示意圖，與本文無關。（圖／路透）

當下，鄧培志相當灰心，就在他以為將被遣返時，海關突然抬起頭，問道「Who is the popular singer in Taiwan?（誰是台灣有名的歌星）」

「這問題匪夷所思到讓我突然間為之語塞。」緊接著鄧培志陸續喊出蔡依林、林宥嘉，但這些答案都不過關，這讓他不禁想吐槽，「你如果不認識半個人，就不要亂問這個問題啊！」

在傻眼、苦惱的剎那間，鄧培志靈機一動，想到公司裡的印尼同事們都很喜歡放周杰倫的歌，所以脫口說出「Jay Chou？」此時，海關就像被電到一樣，滿意的點點頭，並開口要求他唱一段，於是他人生第一次在機場海關面前唱歌，然後唱了這首「說好不哭」。

文章一出，掀起熱烈回響，網友們紛紛笑回，「乖，說好不哭。辛苦了」、「陪志奇遇記，可以出書了」、「比台灣八點檔還精彩」、「這篇真的很好笑，我笑好久」、「我是不信的~明明應該唱告白氣球」。

在部分網友質疑真假之下，鄧培志也表示，世上總是有這麼荒謬離奇的故事，「海關還會哼夜曲，而且我看到我後頭被拒絕的中國人，連忙打開騰訊音樂」。

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