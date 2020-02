出差飛雅加達！他狂念Taiwan...海關看護照搖頭　結局神轉「靠杰倫過關了」

▲圖為北京國際機場,與本文無關。(圖/路透)

記者周亭瑋/綜合報導

隨著武漢肺炎疫情蔓延國際,許多國家拉起防線,拒絕持中國護照,或近期曾訪中的外國客入境。一名科技公司經理日前飛印尼雅加達出差,被海關攔下,就在他以為要遭遣返之際,劇情突然神展開,連他自己也覺得不可思議。

來自台灣的鄧培志,現職新加坡科技新創公司的資深產品經理,由於之前有過被印尼海關刁難的經驗,所以這回他飛雅加達出差,也是戰戰兢兢,「目前印尼剛撤僑完成,也尚未有任何肺炎確診病例。」

就在出差前一天,印尼政府剛宣布,禁止中國旅客與航班入境。果不其然,鄧培志一下飛機過海關,就看到前方大票中國旅客都被拒絕入境;正當他一邊慶幸地拿著台灣護照,一邊走向櫃檯時,第一位海關看到他就說,「No China visitor」,儘管他試著用英文解釋,自己是來自台灣,但對方就再也不講英文了,而是用印尼文重複著他聽不懂的字句。

眼看與對方僵持不下,他只好跟隨別的旅客轉排其他海關隊伍,怎料換來一樣的結果,後來他按照印尼同事的建議,在對上第三個海關時,立刻強調「Taiwan」,然而對方看到他護照上的Republic of China後,又搖了搖頭,就算他急忙辯證也無動於衷。

當下,鄧培志相當灰心,就在他以為將被遣返時,海關突然抬起頭,問道「Who is the popular singer in Taiwan?(誰是台灣有名的歌星)」

「這問題匪夷所思到讓我突然間為之語塞。」緊接著鄧培志陸續喊出蔡依林、林宥嘉,但這些答案都不過關,這讓他不禁想吐槽,「你如果不認識半個人,就不要亂問這個問題啊!」

在傻眼、苦惱的剎那間,鄧培志靈機一動,想到公司裡的印尼同事們都很喜歡放周杰倫的歌,所以脫口說出「Jay Chou?」此時,海關就像被電到一樣,滿意的點點頭,並開口要求他唱一段,於是他人生第一次在機場海關面前唱歌,然後唱了這首「說好不哭」。

文章一出,掀起熱烈回響,網友們紛紛笑回,「乖,說好不哭。辛苦了」、「陪志奇遇記,可以出書了」、「比台灣八點檔還精彩」、「這篇真的很好笑,我笑好久」、「我是不信的~明明應該唱告白氣球」。

在部分網友質疑真假之下,鄧培志也表示,世上總是有這麼荒謬離奇的故事,「海關還會哼夜曲,而且我看到我後頭被拒絕的中國人,連忙打開騰訊音樂」。

