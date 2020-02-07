滯留台商公開「武漢包機返台全紀錄」　詳細時間軸曝光...還原集合現場

▲武漢台商撤僑專機返台。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台商包機名單爆爭議後，徐正文遭千夫所指。在一片謾罵聲中，有滯留台商跳出來曝光整個過程，包括對話內容、事件時間軸等，他強調，並不是想幫誰洗白，而是希望大家別忽略事實完整樣貌，「基本上現場就是亂七八糟對資料，連台灣官方機構也沒辦法去確認上機名單。」

台商在dcard發文表示，自從第一批台胞返台之後，很多內幕訊息開始爆出來，風向也漸漸歪掉，會寫這篇文是希望，藉由滯留台胞本人的角度，帶大家耐心看完整件事情的始末，「我沒有任何政黨取向，也盡力截圖有重點的群組訊息記錄，雖然不是全部，但我要先澄清，以下絕對沒有刻意隱蔽任何消息！」

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▲徐正文被質疑罵翻。（圖／記者屠惠剛攝）

1.「滯留武漢台人的想法」

從我進到群組後，徐正文在協助大家處理返台事務，很少組織人員直接協助，所有滯留武漢的台人都非常感謝他。

2. 「名單是誰給的」

名單由徐正文、一群滯留武漢的台人志工，開問卷給每個在群組裡的人填寫的，最後交給台辦、台協去處理的，我們群裡的人、徐正文，都沒有最後人員名單決定權。

3.「為什麼會有不在名單上的3個人上機」

當時被通知第一批上機的人，都是出發前1-3小時才通知，就要坐車從小區赴集合地點，接著進行「檢疫>搭包車前往機場>檢疫>到機場外面對名單>檢疫>進到機場」，過程中根本沒有大家插手的份，基本上現場就是亂七八糟對資料，台灣官方機構也沒辦法去確認上機名單。

4.「為什麼有50個陸籍身份的人上機」

當天，我們被通知的情況就是地緣優先，武漢市的先走，武漢市裡面各區都有收到通知的人，基本上就是誰收到通知，就出發。因此，為什麼會有50個陸籍身份的人，就要回歸到第2點，到底最後決定的上機名單是誰決定的？為何沒有按照當初講的原則老弱婦孺先安排？

▲徐正文淚灑記者會現場。（圖／記者陳政錄攝）

5.「為什麼要送被感染的人回來」

如果都沒有機率被感染，誰又會急迫需要大家救我們回台？我們在武漢當地都躲在家裡不敢出門，而如果還是不幸感染，我們又怎麼能控制呢？另外，武漢這邊醫療根本就沒辦法幫大家確診病例了，醫療試劑連醫院排隊都排不到，怎麼可能在機場給我們這些人用，檢測試劑也不是立即能有結果的，也不可能帶我們去醫院做胸部X光掃描，第一批人回台路上都已經經過多次的紅外線溫度檢測，但難保不會有遺漏！

6.「錯誤名單的責任歸屬」

所謂返台「黑箱」名單，在群組跟徐正文這邊，都只有做收集、整理的動作，最終決定權我認為，不在徐身上，「大家冷靜想想，徐一個人根本不可能決定整個返台名單，若是這樣那些經手的組織也有很大的檢討空間，因此現在風向都是徐黑箱或怎麼樣的，我覺得有故意推卸責任的嫌。」

7.「KMT七人小組居中協調？」

中間似乎有傳出什麼KMT七人幫助大家居中協調促成包機回台，我們所有當事人看到都問號，有沒有居中協調我不知道，我只知道在確認包機回台後，一堆組織才開始冒出頭來邀功。

8.「到底這些組織是怎麼協調的？」

身為當事人看不到各個組織怎麼協調、徐怎麼跟各組織協調、名單怎麼出來的，這些只有請那些組織出面說明才有可能知道，「但大家千萬不要亂猜測、亂把矛頭指向去罵某個人，也許他是組織推他出來的替死鬼也說不定。」

9.「希望大家理性討論，不要謾罵」

請大家不要看媒體報導就一頭熱跟著罵，希望大家能理性看清楚整個事件，看看到底誰有出力幫忙，誰只是出來居功，誰又是被輿論逼的不得不冒出頭來澄清事情的。

台商曝光完整時間軸

1/28-原po加入群組

1/28-剛進群組看到徐在幫大家收集需要物資

1/28-過程中徐也會兼任安撫大家情緒的角色

1/28-過程中徐會跟大家說，他持續都在聯絡各組織，請大家耐心等候、物資會請台協協助處理

1/28-徐在滯留人員中，看是否有志工，願意幫忙統計滯留人員資料

1/29-凌晨徐說一直有用媒體幫大家發聲，但兩岸關係特殊，請大家要耐心等候

1/29-台協發聲明，功敗垂成，意思是跟大家說包機回台無法成行

1/29-徐說不要放棄機會，還在協調中

1/29-志工沒有放棄，跟徐討論之後，開始用問卷方式，統計每個滯留台人的位置跟物資需求，想得到更詳細的名單

1/29-所謂人員名單，是群組內志工多次發問卷統計的（底下這張似乎是我進群之前統計的第一次）

1/29-台灣人位置統計問卷長相

1/29-基本上所有的人員資料都是群內滯留台人志工做的，沒有組織協助統整

1/29-在過程中，我們詢問台辦是否能回台，得到的回應都是，「等通知。」，大家也都沒有抗議，只是一直希望能回台灣

1/29-徐說要招開記者會，讓群裡願意的人出來受訪問，爭取回台，後來被台協人員移出群組（下圖是徐截圖給大家看的）

1/29-大家詢問為何踢掉徐，沒人回應

1/30-沒有什麼特殊事項，因此沒有截圖，都在處理日常事務

1/31-台協人員叫大家不要參與記者會，此舉引發大家不滿，質疑台協都沒給予協助，徐要讓大家有機會講話，卻又阻止

2/1-徐開記者會，然後其實台辦還是有做事，會協助台胞處理物資問題，有人就有收到台辦提供的物資（口罩、消毒水）

2/1-群組志工把名單統整完後，交給了台辦/台協人員

2/1-記者會當晚，傳出台人有望返台的消息

2/1-大家都感謝去記者會的人，以及徐，認為是因為記者會，輿論開始對組織施壓，因此才有動起來，讓大家有希望回台

2/2-隔天早上10點整傳出返台消息

2/2-大陸台辦開始聯絡某些地區的人，叫大家填寫返台意願表跟承諾書

2/2-陸方新聞也有開始報導返台訊息

2/2-陸方通知並不是統一在群組內發布，而是一個一個聯絡，有些人有收到有些人沒收到，非常亂，大家也都很急

2/2-台灣開始報導返台後會如何隔離

2/2-台協人員居然出來說事情完成，要解散群組（當時大家都剛收到通知，甚至一堆人沒收到通知）

2/2-志工們開始將大家移動到其他群組，免得突然被解散失聯

2/3-傳出返台消息確認，當天下午會返台的新聞

2/3-馬上台灣就在報導名單是老弱婦孺優先，但就我們看來，是武漢市優先（別的市要到機場，要經過他們市的檢疫，然後到武漢市再檢疫，才能從武漢市去機場，2/3當天絕對來不及），且是武漢市的部分人，並不是所有人

2/3-大家都在等通知，而差不多下午時，有收到通知的人都出發了，剩下人雖然失望，但也都祝福第一批的返台人員

2/3-上飛機才知道，沒有隔離服、座位都貼著坐坐滿

2/4-凌晨，很晚了但大家都在線上關注第一批返台人員，期待自己能夠是第二批

2/4-白天，在隔離區的大家有些人在詢問太冷、沒有WIFI、沒有電視等事情，但其實大部分理性的人都會出來說，「台灣大家都不歡迎我們返台，我們不能要求太多。」

2/4-白天，志工們叫隔離大家不要不知足、叫大家不要亂提需求。大家也都非常害怕，因為第一批返台人發表一些言論或抱怨，造成第二批的人回不去。

2/4-大家還是很感謝各組織、徐對我們的幫忙，只要能回家，我們當事人都很感謝。

2/4-志工也有開始整理格離區相關問題，包括一些不合理要求也一併列入請大家不要提；另外，也藉著第一批返台的情況，整理給尚未返台的人，請大家做好心理準備。

2/5-第一批返台後的消息，大家應該看台灣新聞都很清楚，下一次值得紀錄的事情就是，第二批因為陸委會出來發聲明，而暫時沒辦法在2月5日出發，「之後就爆出名單黑箱、徐的政治身份、有沒在名單上的人上機等消息，也造就了目前的輿論風向，一面倒的一直在罵徐。」

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