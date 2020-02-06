7、8日兩天！光南「10：00口罩開排」...發送期間暫停營業　各門市數量曝光

▲因應武漢肺炎，民眾紛紛戴起口罩，也颳起搶購風潮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

知名批發連鎖店「光南」日前宣布，7日、8日將於全台指定門市，免費發放50萬片口罩。今日，粉專進一步公告發放細節，表示當天早上10點，發送門市會開始拉出排隊動線，期間將暫停營業，直到發送完畢再恢復營業。

為因應這兩天的口罩發送活動，全台門市營業時間異動為早上10點至晚上10點，而「光南生活館（高雄夢時代門市）」則配合夢時代，維持正常營業時間。

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由於「發送門市」的全體人員都會配合口罩發放作業，同時維護現場排隊秩序，所以當天「口罩發送期間」將暫停營業，直到發送完畢後再恢復營業。

▲門市口罩分配數量。（圖／翻攝自臉書「光南大批發-連鎖店」）

發送流程如下：

10：00各門市開始整隊-相關排隊動線，依現場公告為主

10：30依序開始發送號碼牌

11：00 開始發送口罩

光南指出，口罩發送時將依號次叫號領取，請前往領取的鄉親好朋友們，務必遵守現場工作人員的指示，並請自備購物袋，恕不提供購物袋。

另外，粉專也提醒，高雄夢時代門市的發送作業流程，與其他門市略有不同，時間為10點30分，於夢時代1樓藍鯨館大門口（時代大道旁），依序發放號碼牌；11點起則憑號碼牌至2樓光南流行生活館櫃上領取，並於當日下午5點前領取完畢。

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