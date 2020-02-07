拒「無限制」包機回台！3大訴求堅守防疫底線　醫：負壓隔離僅1100病床

▲針對此事包機返台事件，有不少醫師提出看法，發起「醫療人員支持政府堅守防疫底線」的連署。（圖／記者李毓康攝）

記者簡仲豪／綜合報導

首批武漢包機回台247名乘客全部檢疫完畢，其中1名在4日確診，目前除了確診1例，其餘就全數過關。針對此事包機返台事件，有不少醫師提出看法，發起「醫療人員支持政府堅守防疫底線」的連署，並且希望透過連署，讓政府可以更注重台灣珍貴的醫療資源，也正視全台負壓隔離病床只有千床的問題！

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▲因為目前的設備和人力明顯不足，希望政府可以正視這個問題。（圖／截自醫療人員連署支持政府堅守防疫底線）

「醫療人員支持政府堅守防疫底線」連署活動，是由血管外科醫師吳欣岱所發起，今(7)日也在臉書證實，由於這次主要是以醫療能量考量，以醫療人員為主，因此限定僅醫療人員可參與連署。連署書內容指出，全台負壓隔離病床只有1100床，隔離收容所也嚴重不足，因此提出三大訴求：

1.篩選上機名單，比照他國，只有具有本國身分的台灣公民能上機

2.必須由本國防疫人員陪同，在飛機上做好防護，來台務必配合隔離及篩檢

3.不能無限制的包機回台，必須審慎評估台灣本地的醫療能量，完成一批再開放下一批

麻醉專科醫師邱豑慶也有參與這次連署活動，並在臉書指出，「我們願意守護台灣人民的健康，但我們拒絕被消費，拒絕被犧牲。我寧可當活著的小卒，守護國境之南的同胞。」並且還特別點出「暫緩不是放棄營救」、「是要做好準備」。