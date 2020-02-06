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首爾待6天！台灣妹「路上對到眼就被瞪」：根本沒說話　店家勸1句爆心酸

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▲南韓明洞街頭。（圖／記者張克銘攝）

▲明洞是觀光客血拚時必去的景點。（圖／記者張克銘攝）

網搜小組／周亭瑋報導

武漢肺炎疫情全球緊張，許多國家也開始出現「排華現象」，只要遇到說中文或華人臉孔，立刻表現出不友善或害怕的態度。就有一名台灣正妹到首爾旅遊，明明沒說任何話，但和路上女生對到眼時，就會換來怒視，讓她相當無奈。

女網友在「日韓旅遊公社」發文感嘆，在首爾已經有6天了，走在路上沒說話，但只要跟女生對到眼就會被瞪，「難道我臉上有寫從台灣來的嗎？還是大陸？去店家買東西態度也很不友善，想問問最近去旅遊的朋友們，有這種感覺嗎？」

請繼續往下閱讀...

她表示，商家這樣的態度，讓她的購物慾瞬間降到0，「我們去吃東西的時候，店家也跟我們說趕快回台灣，韓國人只要聽到說中文的，客人會跑光光。」

▲首爾待6天！台灣妹「路上對到眼就被瞪」：根本沒說話　店家勸1句爆心酸。（圖／翻攝自日韓旅遊公社）

▲女網友感受到許多不友善的態度。（圖／翻攝自日韓旅遊公社）

po文釣出有類似遭遇的台灣朋友，有人就提到，前天到大邱西門市場，有幾間店直接拒絕中國人進入或購買，台灣的也一樣，「有些店家的確較不友善，有的景點領隊也會特別提醒，講中文要小聲！」

另一位網友則說，過年間去釜山的時候，友善的還很多，只有少數店長態度不好而已，不過搭乘地鐵時，有些韓國人聽到他們講國語，就默默換位子了。

對此，網友們也紛紛回應，「我之前去韓國度蜜月，也是滿不高興的，總覺得韓國人超不友善的」、「心理作用吧！我朋友去釜山自由行，今天才要回來，他們玩得很開心啊」、「之前沒有武漢肺炎，我去首爾，店家都是態度超差，根本不想花錢」、「不友善+1」、「我和先生剛回來，在首爾遇到的店員都很友善，路上的年輕人也很好（我們有問路）」、「只能說現在真的很不適合出遊」。

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