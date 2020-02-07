健康社會不該只有一種聲音！　網辦「朋友圈國葬」悼吹哨人李文亮

▲大陸網友在微信辦「朋友圈國葬」悼念李文亮。（圖／讀者提供）

記者曾俊豪／台北報導

湖北省武漢眼科醫師李文亮是武漢肺炎疫情的8名「吹哨人」之一，6日晚間他病逝的消息曝光後，大陸社群平台如微博、微信朋友圈等出現許多悼念文章。不少人轉發一張圖片，上方是李文亮生前受訪的一段話，「一個健康的社會不該只有一種聲音」。有網友形容，在當前氛圍下，只能以「朋友圈國葬」的方式悼念李文亮。

回顧事發經過，擔任眼科醫師的李文亮2019年12月30日微信群組發了消息，示警有關武漢華南海鮮市場的疫情，沒想到因為「在互聯網發布不實言論」的罪名，人被帶到派出所「警示、批評」，還被要求簽下訓誡書，若繼續從事違法活動，將受法律制裁。

簽署訓誡書的李文亮，之後仍繼續在醫院工作，不過，他1月8日替一名青光眼患者看診後，隔天這名患者就出現武漢肺炎的症狀，李文亮本人也在1月10日開始出現咳嗽症狀，之後病情逐漸加重，住進了重症監護室。

▲眼科醫師李文亮因感染武漢肺炎去世。（圖／翻攝《生命時報》）

持續接受隔離治療的李文亮，1月31日在病床上錄製一段影片，講述自己受到公安傳喚的經過，還上傳了一張簽下的訓誡書照片，立刻有數千則支持的評論，沒想到隔天2月1日就確診他感染新型冠狀病毒肺炎。官媒《人民日報》6日在臉書發文稱，李文亮6日晚間9點30分傳出病逝消息，令許多網友感到相當惋惜。

《ETtoday新聞雲》記者發現，微信朋友圈上，不少人轉發一張圖片，上方是李文亮生前受訪的一段話，「一個健康的社會不該只有一種聲音」。也有人呼籲，「有沒有，先給李醫生去污名，先給李醫生道歉。」、「都有站『對』的勇氣，沒有認錯的自覺，都一貫沈默，偶爾憤怒。」

事實上，此次官方處理8名吹哨人的手法，引起許多大陸網友不滿，甚至許多文章最終都被刪除、下架。有網友私下表示，李文亮受訪時說的，「一個健康的社會不該只有一種聲音」，這段話發人省思，「即使大家公開哀悼，最終也有可能被『河蟹』（指刪文等舉動），對他最好的方式，就是舉辦『朋友圈國祭』，悼念他的付出」。

▲李文亮曾因曝光武漢肺炎疫情遭到公安約談。（圖／翻攝李文亮頭條號）