救護車「急送2例」！武漢包機1確診 　全機檢驗結果曝光：還有1人

▲首批武漢包機回台乘客全數檢疫完畢。

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日晚間召開記者會宣布3名新確診個案，而首批武漢包機回台247名乘客全部檢疫完畢，其中1名在4日確診，今早由救護車送醫的2名案例中，其中1名二採陰性，1名一採陰性，目前還待二採確認，若二採也陰性，除了確診1例，其餘就全數過關。

指揮中心指揮官陳時中指出，今日新增3例個案中，案1、案2分是一對夫妻，分別為北部50多歲男性及50多歲女性，1月22日與另2名家人一同自香港轉機至義大利旅遊，2月1日自香港轉機返台。

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案1案2分別於1月26日及28日出現咳嗽情形，其中案1返國入境時有發燒症狀，當日至診所就醫診斷為感冒，因症狀未改善，因此於2月4日再次就醫，經檢查有肺炎情形故通報；案2入境時無發燒症狀，2月3日就醫時診斷為一般感冒，因丈夫已於4日通報，院方建議其一併採檢通報，經檢驗兩人均確診感染新型冠狀病毒，目前住院隔離中。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

而案3為南部40多歲女性，1月21日至24日與另3位家人一同至「澳門」旅遊，個案2月1日出現發燒、寒顫、喉嚨痛、流鼻水、走路會喘等症狀，3日就醫時經檢查因不符通報條件，就醫後返家，因症狀持續，個案於5日再次就醫收治負壓隔離病房並採檢，經檢驗確診。

根據統計，截至2月6日下午4點，國內共通報21名嚴重特殊傳染性肺炎個案；截至目前共通報1,307名個案，含16名確診、1,166名排除、82名初驗陰性、其餘仍待檢驗。