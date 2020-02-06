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民警防疫10天沒回家！妻用繩索送飯　兒隔窗舉手敬禮

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▲▼兒子隔著窗戶跟爸爸敬禮。（圖／翻攝自央視）

▲兒子隔著窗戶跟爸爸敬禮。（圖／翻攝自央視）

記者郭卉寧／綜合報導

大陸一名民警近日在前線支援防疫工作，由於擔心身上的衣物消毒不徹底，會害妻兒染病，即使回家吃飯，也選擇讓老婆用繩索送飯，在路邊草草解決，最後他隔著窗戶向兒子敬禮，而兒子也舉起小手回敬，畫面令人相當鼻酸。

綜合陸媒報導，任職於鄭州市公安局柳林分局的民警孫東方，自疫情爆發後，每天都在前線做防疫工作，已將近10天未入家門。4日中午，他開完疫情會議後，錯過單位的用餐時間，且街上店鋪也都已經關門，他只能打電話給妻子，請對方準備一點飯菜，讓他能回家吃。

▼孫東方讓妻子用繩索送飯菜下樓。（圖／翻攝自央視）

▲▼兒子隔著窗戶跟爸爸敬禮。（圖／翻攝自央視）

抵達家門後，孫東方擔心自己天天在前線進出，會將病毒帶給妻小，因此讓妻子用繩子綁飯菜，順著窗戶送下樓，他匆匆吃完飯菜後，發現兒子趴在窗台上，不斷喊著「爸爸」，他微笑向對方敬禮告別，兒子也舉起小手回禮，令人看了既感動又心疼。

事後，孫東方受訪時表示，他從年三十（1月24日）開始支援防疫工作，雖然單位離住家只隔一個路口，但這些日子以來，他幾乎都待在單位，而上次短暫回家吃飯後，看見妻子發來他與兒子互相敬禮的影片，心中有些五味雜陳，「再堅持一些時間，很快一切都會好起來。」

▲▼兒子隔著窗戶跟爸爸敬禮。（圖／翻攝自央視）

▲▼父子兩人隔著窗戶互相敬禮。（圖／翻攝自央視）

▲▼兒子隔著窗戶跟爸爸敬禮。（圖／翻攝自央視）

後來該段影片在網路上曝光，不少網友見狀，都滿懷感謝的留言，「你們是最可愛的人」、「辛苦了……有你們真好」、「感謝守護我們的每一個人」、「辛苦了！注意防護保護好自己！感謝你的付出」、「感謝您們！感謝為了大家捨小家的人們！致敬」。

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