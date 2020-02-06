大罵陳時中落淚　趙少康：將軍怎麼能哭？一哭大家就緊張了！

▲趙少康罵陳時中。（圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

首批滯留武漢的247名台人返台後，立刻有人出現發燒的情況，隨後確診罹患武漢肺炎，讓衛福部部長陳時中落下男兒淚。對此，資深媒體人趙少康批評，陳時中在第一線帶兵打仗，身為指揮官怎麼可以哭，「你掉淚以後大家會覺得是怎樣？嚴重到這個地步嗎？」

趙少康在TVBS節目《少康戰情室》中指出，包機回台後，有一名台人被確診罹患武漢肺炎，讓他感到相當好奇，「上飛機都會再量（體溫）啊！有一個發燒還叫他下飛機，不准她上飛機」，為何才剛返抵台灣，就有一人發燒、兩人肺有問題？

對於陳時中「2天沒闔眼」的狀況，趙少康提到，這樣相當不對，「就不需要這樣」，該休息還是要休息，若因為2天沒有睡覺，在做決策時「什麼都會有問題」，「你指揮官該睡還是要睡的。」

▼趙少康指出，陳時中2天沒睡覺，可能指揮會出現問題。（圖／記者黃克翔攝）



此外，趙少康說到，陳時中因此在鏡頭前落淚，讓他感到相當不妥，「你做指揮官不要輕易掉淚，不能掉淚」，否則會讓人感到恐慌，「嚴重到這個地步嗎？」

趙少康說，陳時中面對疫情，壓力當然相當大，但無論如何也不能掉淚，「你一個將軍到戰場上，打到一半就哭嗎？怎麼可以呢？對不對！那你就睡覺去嘛！」他指出，除了陳時中以外，還有次長、疾管局長等官員，不是所有責任都要陳時中一人承擔，「你自己也受不了了！」

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