有需要才戴！柯文哲坐辦公室也不戴口罩　對台灣抗武漢肺炎有信心

▲柯文哲呼籲口罩給有需要的人戴。（圖／翻攝柯文哲臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

武漢肺炎疫情升溫造成全台口罩大缺貨，政府宣布6日起口罩實名制上路，7天內一人只能購買2片口罩，並宣導身體健康的民眾無須隨時戴口罩。對此，台北市長柯文哲也呼籲，「有需要才買，有需要才戴」，如果是在空曠的地區或是感染機會低的地方當然不用戴，像他在辦公室就不會戴。

柯文哲6日透過臉書表示，最近大家對於要不要戴口罩各有見解，他的態度是，「有需要才買，有需要才戴」，如果是在空曠的地區或是感染機會低的地方當然不用戴，像他在辦公室就不會戴。不過，如果是人多的密閉空間，尤其在前幾天的關鍵期，為了保護自己，也讓別人安心，還是要戴。



柯文哲認為，對於武漢肺炎，他出自醫界，對台灣醫療體系有相當了解，所以非常有信心。我們現在的副總統，就是當年SARS期間的衛生署長，對於醫療體系的防疫經驗相當豐富。原本美國還預計我們會是第二慘的疫區，但到現在為止我們都防守的很好，比預期的好許多。



柯文哲說，除了感謝還是感謝，無論是第一線的工作人員或是參與運作的人員，謝謝大家辛苦的付出，武漢肺炎是我們現在共同的敵人，我們還要繼續努力。

其他人也看了這些...

►公務員也有14天防疫照顧假 只給假不給薪

►新北居家檢疫3人失聯 侯友宜：目前都已出境

►延開學只好送安親班…王婉諭憂「防疫漏洞」：建議學校部分全日課外照顧



更多熱門新聞...

►新確診病例驚爆不在「原登機名單」 徐正文：突然多了3個人

►看到名單傻眼！武漢返台班機數十人非台灣籍 安排者塞了中國籍配偶、家人

►整個中國大陸淪為疫區！指揮中心：「中港澳」旅遊史回來都做居家檢疫14天

►超越藍綠，就靠她了