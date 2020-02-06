5立委捷運站口發貼紙　林楚茵發起「我罩你，你先領」運動

▲民進黨立委林楚茵舉辦「我罩你，你先領」活動。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

口罩實名制販售正式上路，民進黨立委林楚茵等人發起「我罩你，你先領」活動，6日上午於捷運台北車站8號出口發送活動貼紙宣傳，除了呼籲現階段不需要太多政治口水、政治口罩、勤洗手比帶口罩重要，也向民眾喊話，應將口罩優先提供給有迫切需求的民眾或前線防疫人員。

因應口罩實名制販售上路，林楚茵發起「我罩你，你先領」活動，6日上午於捷運台北車站8號出口發送活動貼紙宣傳，並邀請民進黨立委吳思瑤、洪申翰、賴品妤、范雲等人一同出席宣傳。

▲民進黨立委林楚茵舉辦「我罩你，你先領」活動。（圖／記者林敬旻攝）



林楚茵表示，前一天她在與民進黨立委蘇巧慧聊天時談到，自己在網路上響應口罩「你先領」運動，蘇巧慧也說正在思考是否能有更具體的行動響應，因此就提供設計師設計了「我罩你，你先領」活動，迫於時間緊迫僅準備了一百張貼紙，希望透過自發性的活動，吸引更多民間力量參與響應。

林楚茵說，今天是口罩實名制販售上路的日期，她也同步呼籲所有恐慌性認為缺口罩、想要囤積口罩的人，「將口罩留給最有需要的人」，應將口罩優先提供給有迫切需求的民眾或前線防疫人員。

吳思瑤表示，政府、防疫專家不斷呼籲健康的人不用戴口罩，但這樣的訴求事實上難讓多數人民獲得心理上的舒適，所以希望透過發起「我罩你，你先領」的禮讓運動，讓大家用具體行動響應。

▲民進黨立委范雲。（圖／記者林敬旻攝）



范雲則指出，防疫就是保衛所有國人的健康與生命，「若防疫是作戰，口罩就是目前擁有的有限戰備資源」，當然要先留給第一線工作的人，以及留給相對防禦力較弱的人。

賴品妤也說，武漢肺炎在台灣爆發第一例後，可以看到這次政府在控制疫情上算是不錯的，其指標包含確診人數少、沒有群聚感染，這些都是疫情控制的指標。「防疫視同作戰，口罩就是我們的戰備資源」，她呼籲，所以健康的人沒有必要的話，就不要和第一線的人搶口罩、優先讓給需要的人，也希望這次疫情台灣能平安度過。

洪申翰也表示，希望社會大眾一起成為有效率、有能力政府最強的後盾，過去這段時間能看到，台灣防疫成果好、疫情得以控制，現在反而是口罩問題，而且現在有越來越多的醫療專家告訴大家，一個有效防疫最重要是物資分配、給需要的人，呼籲口罩因應要做更有效率使用，優先留給第一線醫護人員或是有慢性病、疾病的人優先使用。

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