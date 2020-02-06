快訊／防疫升級！觀光局宣布：即日起暫停旅行團「出團港澳」

▲桃園機場二航廈，因應武漢肺炎，旅客紛紛都戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

為有效防疫確保國人健康，交通部觀光局自即日起至2月29日暫停旅行社組團前往香港、澳門地區旅遊（不含轉機）。觀光局表示，為防範嚴重特殊傳染性肺炎疫情，前已宣布自2月1日至2月29日暫停旅行業組團前往中國大陸地區旅遊（含轉機前往其他地區旅遊），配合疾病管制署提升港澳地區旅遊疫情等級為第二級，即日起也暫停旅行社組團到港澳旅遊，但不含中轉港澳到其他地區。

另為保障參團旅遊消費者權益，觀光局與行政院消費者保護處、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會及旅行業品質保障協會，商定針對前揭參團旅客解約退費原則，依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點(國外旅遊定型化契約第14條)辦理，以保障國人及旅客自身安全與權益；另旅客參團前往其他國家地區旅遊者，依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第13點(國外旅遊定型化契約第13條)辦理。

請繼續往下閱讀...

觀光局表示，將持續配合疾病管制署相關防疫作為，並視中央流行疫情指揮中心發布之疫情訊息綜合評估，隨時調整相關事宜，亦囑各帶團領隊隨時注意參團旅客身體狀況並通報，以維護國人身體健康與安全。

另中央流行疫情指揮中心針對自中港澳地區入境資訊如下：

(一)國人：

1.自2月6日起，有中港澳旅遊史者，需居家檢疫14天。

2.申請獲准至港澳入境者，需自主健康管理14天。

(二)中國大陸人士：暫緩入境。

(三)港澳人士：自2月7日起，入境後需居家檢疫14天。

(四)外國人：自2月7日起，14天內曾經入境或居住於中國、香港、澳門的外籍人士，暫緩入境。

(五)上述措施將視未來疫情狀況調整更新。

相關資訊可參閱疾管署網站(https://www.cdc.gov.tw/)，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。