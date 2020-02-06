　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜戴口罩遭轟作秀　羅智強：藍營縣市長依蘇貞昌指令就該死？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

侯友宜建議額溫槍也要限制出口。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

▲侯友宜。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

記者呂欣玫／綜合報導

武漢肺炎疫情造成全台口罩大缺貨，新北市長侯友宜日前實際跑超商也發現買不到口罩，卻遭外界抨擊是作秀。對此，台北市議員羅智強批評，「1450的雙標可以再無恥一點」，行政院長蘇貞昌宣導戴口罩就好棒棒，藍營縣市長依中央指令戴口罩就該死？

新北市議會民進黨團批評，侯友宜雖說會配合防疫政策，但卻明顯不同調，出席活動時把口罩戴好戴滿，進而讓民眾接收錯誤防疫觀念。總召集人林銘仁認為，侯友宜先前為因應防疫工作而到過口罩工廠，理當知道目前的生產量無法正常供應全民每日配戴口罩，所以市府更應該積極替中央宣傳正確的防疫觀念，而不是侯友宜出席活動時都帶領著市府官員把口罩戴好戴滿。

對此，羅智強透過臉書表示，1/22中央叫大家戴口罩，包含蘇貞昌、行政院副院長陳其邁、衛福部長陳時中，還特別做圖呼籲防疫全面啟動、戴口罩，「結果發現口罩不夠，一人七天限買二片引爆民怨，現在又說健康的民眾無須隨時配戴口罩，根本是口罩不足，否則為什麼要延後開學？」

▲▼民進黨向宣導民眾要戴口罩。（圖／翻攝蔡英文、蘇貞昌、陳其邁、陳時中臉書）

▲▼民進黨向宣導民眾要戴口罩。（圖／翻攝蘇貞昌、陳其邁、陳時中臉書）

▲民進黨向宣導民眾要戴口罩。（圖／翻攝蔡英文、蘇貞昌、陳其邁、陳時中臉書）

▲民進黨向宣導民眾要戴口罩。（圖／翻攝蘇貞昌、陳其邁、陳時中臉書）

羅智強認為，說真的，中央非神，估不準口罩，致政令反覆，承認即可，社會也不致苛責，「但最近看到1450帶風向，把責任推給藍營縣市長戴口罩，蘇貞昌宣導戴口罩就好棒棒，藍營縣市長依中央指令戴口罩就該死？1450的雙標可以再無恥一點」大家都願意支持防疫，但一直帶風向打在野黨是有事嗎？是說，現在是柯文哲當總統還是國民黨在執政？

侯友宜6日受訪也回應，地方一定是急先鋒，它最容易看到民眾反映的聲音，也能夠看到問題的所在，必須把民眾的聲音，趕快反映給中央知道。他強調，從過年之前，中央在懶人包裡面就一直宣導，戴口罩、勤洗手，後密閉的空間、出入人潮多的地方要戴起口罩，不管院長、部長、副院長，大家都這樣說。

侯友宜說，「我在過年的時候就非常擔心口罩的問題，我特別到口罩的工廠去看生產線，鼓勵他們春節開工，然後也去看物流的配送，發現民眾在對口罩的需求，遠遠跟生產的這個想像的空間有一段落差，也不是說在懶人包內寫的說，口罩供應量充足」，所以他把擔憂的聲音來給中央做反映、報告，希望中央應該要及早做應變。

其他人也看了這些...

公務員也有14天防疫照顧假　只給假不給薪
新北居家檢疫3人失聯　侯友宜：目前都已出境
延開學只好送安親班…王婉諭憂「防疫漏洞」：建議學校部分全日課外照顧

更多熱門新聞...

新確診病例驚爆不在「原登機名單」　徐正文：突然多了3個人
看到名單傻眼！武漢返台班機數十人非台灣籍　安排者塞了中國籍配偶、家人
整個中國大陸淪為疫區！指揮中心：「中港澳」旅遊史回來都做居家檢疫14天

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
獨／被告知「2hr內到機場」　她回憶首架武漢包機：誰能上機都
徐正文3點背後盤算被起底！他曝「240人被當籌碼」怒：根本擄
7分鐘完整音檔曝光！首例女台商哽咽「確診當天晴天霹靂」曝心聲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠委點名柯文哲拿下口罩　民眾黨嗆：「禮讓口罩」勿矯枉過正

口罩實名制購買4重點　陳其邁一張圖讓你一次搞懂

郝龍斌提「斷三通」　黃智賢怒嗆：大陸跟台灣都中國一部分

侯友宜戴口罩遭轟作秀　羅智強：藍營縣市長依蘇貞昌指令就該死？

沈富雄19點建議國民黨「打掉重練之路」　網酸：另創一黨比較容易

徐巧芯：國民黨改革的起手式　不該是「讓傅崐萁恢復黨籍」

民進黨批侯友宜「口罩戴好戴滿」　讓民眾接收錯誤防疫觀念

鑽石公主號確診20人曾訪新北景點　侯友宜：已下令進行環境大清掃

罷韓大布條變身成環保袋　尹立率先揹上：藏48萬人的遮羞布來了

防疫是國安問題！徐國勇：居家檢疫期間失聯「重大刑案」規格辦理

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

《女鬼橋》全新預告

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

修杰楷《天堂》想「早逝愛妻」想到哭　林予晞現身安慰：記得看我留給你的一切

綠委點名柯文哲拿下口罩　民眾黨嗆：「禮讓口罩」勿矯枉過正

口罩實名制購買4重點　陳其邁一張圖讓你一次搞懂

郝龍斌提「斷三通」　黃智賢怒嗆：大陸跟台灣都中國一部分

侯友宜戴口罩遭轟作秀　羅智強：藍營縣市長依蘇貞昌指令就該死？

沈富雄19點建議國民黨「打掉重練之路」　網酸：另創一黨比較容易

徐巧芯：國民黨改革的起手式　不該是「讓傅崐萁恢復黨籍」

民進黨批侯友宜「口罩戴好戴滿」　讓民眾接收錯誤防疫觀念

鑽石公主號確診20人曾訪新北景點　侯友宜：已下令進行環境大清掃

罷韓大布條變身成環保袋　尹立率先揹上：藏48萬人的遮羞布來了

防疫是國安問題！徐國勇：居家檢疫期間失聯「重大刑案」規格辦理

ASICS省力跑鞋RIDE新成員　EVORIDE閃耀白金7日起全台開賣

義列車脫軌2死28傷！「司機被甩飛」殉職　米蘭-波隆那交通雙向中斷

加拿大網紅機上謊稱感染武漢肺炎 飛機折返賤男遭起訴

彭博：中國犧牲1省保全世界！97%死亡個案集中湖北　前線醫指封城有必要

英國團隊超速研發　「武漢肺炎疫苗」下周動物測試…最快夏季就進入臨床！

快訊／新北夫婦「2日廈門入境」！隔離未滿竟現身金門趴趴走…落跑被抓包

中職／味全龍3外籍教練來了　正式投入春訓

台塑四寶1月營收年減15.3%　僅台塑化逆勢成長1成

舊CT不在6搶1圖案票選　棒協：開會有說要列進去

綠委點名柯文哲拿下口罩　民眾黨嗆：「禮讓口罩」勿矯枉過正

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

政治熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：台籍「弱勢優先」

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

獨／徐正文曝503人名單　機上有陸配「希望外界給同理心」

疫情衝擊產業...韓國瑜提「四大紓困」　

吳斯懷談圖利口罩廠商　藍委：多講了

台灣武漢同鄉會長：不知道徐正文的身分

武漢包機多3人　「假名單」內幕曝

王世堅槓上徐正文　怒轟「可恥、卑劣」

口罩實名制購買6日上路！網友發起「我OK你先領」禮讓口罩運動

快訊／陳時中：即刻起「國際郵輪禁止靠我國港口」

快訊／徐正文有政協委員身份參選中常委

需要買口罩看過來！唐鳳推超神「口罩供需資訊網」：地點、存量一查就有

更多熱門

相關新聞

台酒湧酒精搶買人潮　指揮中心將開會研議

台酒湧酒精搶買人潮　指揮中心將開會研議

武漢肺炎不僅讓台灣口罩大缺貨，連酒精也被掃光，近日也有民眾到台酒排隊買酒精，影響酒精相關製品的產能，甚至傳出指揮中心要「徵用酒精」一事。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前並沒有徵用酒精，關於酒精的問題，今日下午會開會討論。

觀光局宣布：即起暫停旅行團赴港澳

觀光局宣布：即起暫停旅行團赴港澳

徐正文：已提供405人名單給海基會

徐正文：已提供405人名單給海基會

首例女台商7分鐘錄音致謝！曝「警覺關鍵」

首例女台商7分鐘錄音致謝！曝「警覺關鍵」

民進黨批侯友宜「口罩戴好戴滿」

民進黨批侯友宜「口罩戴好戴滿」

關鍵字：

羅智強侯友宜蘇貞昌武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：台籍「弱勢優先」

快訊／台灣再確認2例武漢肺炎！

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

莉婭親上火線開戰：靠北！

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

桃園再傳2居家檢疫者違規　衛生局從重裁罰

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面