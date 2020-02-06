侯友宜戴口罩遭轟作秀　羅智強：藍營縣市長依蘇貞昌指令就該死？

▲侯友宜。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）



記者呂欣玫／綜合報導

武漢肺炎疫情造成全台口罩大缺貨，新北市長侯友宜日前實際跑超商也發現買不到口罩，卻遭外界抨擊是作秀。對此，台北市議員羅智強批評，「1450的雙標可以再無恥一點」，行政院長蘇貞昌宣導戴口罩就好棒棒，藍營縣市長依中央指令戴口罩就該死？

新北市議會民進黨團批評，侯友宜雖說會配合防疫政策，但卻明顯不同調，出席活動時把口罩戴好戴滿，進而讓民眾接收錯誤防疫觀念。總召集人林銘仁認為，侯友宜先前為因應防疫工作而到過口罩工廠，理當知道目前的生產量無法正常供應全民每日配戴口罩，所以市府更應該積極替中央宣傳正確的防疫觀念，而不是侯友宜出席活動時都帶領著市府官員把口罩戴好戴滿。

對此，羅智強透過臉書表示，1/22中央叫大家戴口罩，包含蘇貞昌、行政院副院長陳其邁、衛福部長陳時中，還特別做圖呼籲防疫全面啟動、戴口罩，「結果發現口罩不夠，一人七天限買二片引爆民怨，現在又說健康的民眾無須隨時配戴口罩，根本是口罩不足，否則為什麼要延後開學？」

▲民進黨向宣導民眾要戴口罩。（圖／翻攝蘇貞昌、陳其邁、陳時中臉書）



羅智強認為，說真的，中央非神，估不準口罩，致政令反覆，承認即可，社會也不致苛責，「但最近看到1450帶風向，把責任推給藍營縣市長戴口罩，蘇貞昌宣導戴口罩就好棒棒，藍營縣市長依中央指令戴口罩就該死？1450的雙標可以再無恥一點」大家都願意支持防疫，但一直帶風向打在野黨是有事嗎？是說，現在是柯文哲當總統還是國民黨在執政？

侯友宜6日受訪也回應，地方一定是急先鋒，它最容易看到民眾反映的聲音，也能夠看到問題的所在，必須把民眾的聲音，趕快反映給中央知道。他強調，從過年之前，中央在懶人包裡面就一直宣導，戴口罩、勤洗手，後密閉的空間、出入人潮多的地方要戴起口罩，不管院長、部長、副院長，大家都這樣說。

侯友宜說，「我在過年的時候就非常擔心口罩的問題，我特別到口罩的工廠去看生產線，鼓勵他們春節開工，然後也去看物流的配送，發現民眾在對口罩的需求，遠遠跟生產的這個想像的空間有一段落差，也不是說在懶人包內寫的說，口罩供應量充足」，所以他把擔憂的聲音來給中央做反映、報告，希望中央應該要及早做應變。

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