指血友病童不在救援會掌握　徐正文：已提供405人名單給海基會

▲湖北台灣同胞返台救援會長徐正文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／台北報導

首批247名武漢包機抵台後，協助聯繫滯留台胞的徐正文受到立場親中、插手塞人等質疑，對此，他今天上午拒絕所有媒體訪問，並在下午回應稱，已將整理好的「405人名單」給海基會、武漢台協會長。至於外界討論的血友病童，「我們不知道媒體找到血友病，是否大家找他們說明」，表示並不在救援會的名單上。

對於名單數據提整，他表示，「這幾天有很多人找到我們」，並強調救援會的名單中有一位血癌病友，目前已經回台灣了，在隔離所安置。至於媒體報導的血友病童，「我們沒有找到名單」，徐正文並強調，「我不知道這是那家媒體說的，我們已經全部完成我們應該做的。希望大家快點幇忙他們回家。」

▲徐正文表示自己已經將救援會掌握的滯留湖北，具有返台需求人員名單，轉交給海基會官員和武漢台協會長。（圖／徐正文提供）

徐正文還出示對話截圖，表示自己已經將名單整理，並傳給海基會官員、武漢台協會長蕭永瑞，並說，「大家可以找他們詢問。現在最重要快點重新協商。」另對於自己稍早現身國民黨中央黨部，他也澄清，自己並不是去參選中常委。

按照徐正文說法，他是1月底看到兩岸政府協商包機未果後，經滯留湖北台胞家屬請託，幫助聯繫和統計急需返台的人員名單，以他剛開始掌握的共503人中，有超過八成是短期赴路出差、旅遊、打工，包含血癌等慢性病友，另有32人身分不明、36人為常駐台商。他說，名單會提供給湖北台辦、武漢台協和我方海基會做為參考依據，讓同胞順利回來。

▲首批武漢返台包機名單受到外界爭議。（圖／記者李毓康攝）

只是在首批武漢台商包機抵台後，目前有一例確診，更爆出三人蒙混上機，還有數十名非台籍人士，以致外界究責國民黨7人小組、大陸官方和徐正文影響名單。對此，徐昨天曾多次強調，自己只是協助統計名單給兩邊，並不能決定誰上機，也沒有安排親人，另對於外界質疑自己是政協，他說強調因台商身分受邀，沒有違反兩岸關係條例，呼籲外界不要多做糾纏，趕快救台灣人回來。

對於包機名單爭議，陸委會處長蔡志儒今天在記者會上坦言，第一波名單確實有陸配，都是跟著先生帶著小孩一起回來，她們也都有居留證，而這些名單本來就有登記要返台。

他說，下一波名單目前已跟陸方正在溝通當中，還是會循既有的基本立場，希望以沒有長期生活支持、短期出差、旅遊探親、老弱婦孺、長期特殊用藥等族群，可以優先放入。蔡志儒也坦言，第1批名單並不是按照陸委會要求，以老弱、長期用藥迫切短期出差旅遊的人，一開始了解有50到60人以上。坦言，「第一批優先名單不是很理想。」

對於下批名單，據了解海基會已列出近200人，將與陸方溝通，包含媒體報導的血友病童與母親，已列為優先名單。行政院長蘇貞昌也在院會中下達四點指示，包括陸方必須提供完整名單供我方確認，不得在關機艙門前，才匆匆忙忙提供名單，以及不允許任何居中人招搖邀功等。

蘇貞昌提到，任何國人回到境內一定會提供一流醫療協助，不過，機上其他乘客安全也非常重要，所以檢疫優先，登機前必須上機檢驗是我方的要求。