府城掘地三尺有古蹟　成大「熱蘭遮城400年」計畫重現精彩歷史與價值

▲成大在安平發表2019年與台南市政府合作考古荷蘭時期「原大員市」的發掘成果，展現不同於文字的歷史證據。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

舉頭三尺有神明，文化底蘊深厚的府城，掘地三尺就有古蹟！在府城生根發展的成功大學，引領台灣重大歷史事件研究與考古發掘，2月5日在安平發表2019年與台南市政府合作考古荷蘭時期「原大員市」的發掘成果，展現不同於文字的歷史證據，成大校長蘇慧貞、台南市長黃偉哲均出席成果發表會。

黃偉哲市長表示，台南市文化底蘊豐厚、是眾神之都，不僅是舉頭三尺有神明，更是掘地三尺有古蹟，本次在石門發掘所見的連續磚造建築遺構正好就是最佳驗證。

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黄偉哲市長感謝成大團隊不眠不休，在最短時間內就向民眾呈現過去荷領時期的遺址，雖然在石門國小僅是小規模探坑開挖，但從遺構的完整度來看，和保存在荷蘭博物館的古地圖是相符合的。黃偉哲市長認為，石門國小的考古發掘或許有機會成功申請為世界文化遺址，期盼公部門與學術界共同努力，保存探勘結果，考量不以回填的方式將現況保存，讓後代子孫能看到過去台南的歷史原貌。

文化局表示，「熱蘭遮城與大員市鎮調查研究與教育推廣計畫」於去(108)年6月展開，透過史料、套圖測繪與考古發掘三個面向的相互印證，探尋大航海時代下的台南。計畫首先以成大建築系黃恩宇助理教授之套圖與測繪成果為基礎進行調查研究，再由劉益昌教授率領成大考古學研究所團隊在石門國小與安平劍獅埕分別進行考古試掘。依據史料與套圖測繪成果，石門國小和西門國小位於1640年代大員市鎮海陸交界處，現今劍獅埕園區亦坐落於過去大員市鎮的街廓中。另外，目前發掘出來的成果，位於石門國小北側探溝發現一處清代磚造結構，再向下則有發現疑似大水氾濫沖積以及水相沉積的地層，該現象與海岸線附近的地層類型相似。



成大指出，未來成大將進一步整合海內外荷蘭時期台南相關的研究與文獻，跨域調查、探勘與研究，重現精彩的歷史與價值，連接土地與人群的關聯。

成大指出，現今的台灣是全球經濟不可或缺的一環，其實400年前荷蘭人在台南安平設貿易據點，建熱蘭遮城、大員市鎮，台灣就已國際化，進入世界貿易體系，開啟躍入世界的歷史契機。

台灣外貿為主軸的經濟發展模式，商人一只皮箱全世界走透透做生意，在成大考古所所長劉益昌眼中，都與1624年荷蘭人將台灣帶入世界體系有關。「荷蘭人選擇在安平設貿易據點，從此命定台灣的貿易性格」、「台灣人熱衷海外旅遊，其實也是貿易性格所致」。

成大2018年起執行為期6年的「熱蘭遮城400年」研究計畫，依據《1643年熱蘭遮市地籍登記簿》等文獻資料、套圖測繪與考古發掘3個面向的相互印證，探尋大航海時代下的台南。以建築系黃恩宇助理教授套圖與測繪成果為基礎先做調查，再於石門國小與安平劍獅埕進行考古試掘，仔細尋找地層中的堆疊脈絡與出土遺物。

2019年於原大員市鎮南端（今劍獅埕園區）、東側（今石門國小）考古發掘，找尋昔日市區遺跡與海岸線位址。劉益昌表示，「安平是歷史大事件的重要場景，期盼台灣能復原一部分熱蘭遮城、大員市鎮，讓大眾真切感受400年前台灣在世界貿易的重要地位，了解現在台灣性格特質的形成與發展。」

依照荷蘭時期地圖，石門國小恰巧位於當時海陸交界處。因此在國小校內南、北側各發掘一處探坑。在北側發現一處清代磚造結構，再向下挖掘則有疑似大水氾濫沖積以及水相沉積的地層，該現象與海岸線附近的地層類型相似，可能就是海岸線位置。南側的探坑，雖僅保留少部分的堆積地層，但也發現到清代的溝渠遺跡及部分房屋基礎的遺留。

劍獅埕園區在荷蘭時期已有街屋的街廓，到了清代則是清政府設立的水師五館之一「金門館」地點。考古發掘看見了連續磚造基礎與鋪面，所出土的遺物以17、18世紀瓷器為主，可能就是金門館的建築遺構。由於地層是向上累加，看到清代時期地層，也就會有荷蘭時期地層的存在，因而未再向下發掘。

劉益昌指出，現今不乏荷蘭時期與台灣有關的史料、文件（例如熱蘭遮城日誌、巴達維亞城日誌），但都屬文字紀錄，考古發掘可得知文字外更多訊息。日本在西方大航海時代實行鎖國政策，在長崎縣平戶市海岸線外建造人工小島（出島），是唯一允許西洋人合法滯留的地方。平戶市與安平一樣有著荷蘭人的足跡，近年來日本政府修復出島、展示遺址及各式物件等，讓大眾認識與感受昔日出島的生活風貌與歷史，了解荷蘭人當時的商業活動等，日本作法值得借鏡。

「熱蘭遮城400年」研究計畫在2020年進入第3年，除持續熱蘭遮城、大員市鎮的相關研究外也會探討荷蘭人與原住民的關係與互動，包括舊時平埔族蕭壟社、麻豆社所在的佳里、麻豆，做田野考古發掘。

成大表示，「熱蘭遮城400年」，為一匯集國內外跨領域專家學者，在台南地區進行調查、探勘與研究的工作，希望在共同努力下，充分將這段過去以不同的歷史、人群與土地觀點再次呈現給大眾。2024年熱蘭遮城建城400年時，將藉由展覽、活動等方式呈現，讓各界能重新思考這個階段台灣的歷史、人文與土地風貌。

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