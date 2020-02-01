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防疫情延燒！中山成大逢甲延後開學　 大專院校「開學異動懶人包」

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▲國立中山大學 。（圖／中山大學提供）

▲中山大學宣布延後1週開學。（圖／中山大學提供）

記者崔至雲／台北報導

武漢肺炎疫情持續漫延，為降低病毒在校園傳播機率，中山大學第一槍，在1月31日宣布將延後開學，隨後成功大學、逢甲大學、中信金融管理學院也都跟進，陸續宣布將把開學日往後延。對此，《ETtoday新聞雲》也整理出懶人包供讀者參考。

台灣各大專院校延後開學時程：

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中山大學---延至2月24日開學
成功大學---延至3月2日開學
逢甲大學---延至3月2日開學
中信金融管理學院---延至3月2日開學
高雄師範大學----中港澳生延至3月30日開學
嘉義大學---專案延至3月30日開學

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲武漢肺炎日趨嚴重，民眾戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

中山大學　開學延後至2月24日

中山大學率先在31日宣布為大幅降低病毒於校園傳播機率，同時考量6月底仍有時間供學期彈性運用、不影響學生上課時數，率先決議將開學日延後1週，由原定2月17日改為2月24日，並擬定相關管理計畫，報教育部備查。

成功大學　開學延後至3月2日

成功大學31日宣布配合國家防疫政策，善盡保護全校教職員工生責任，堅守武漢肺炎疫情防線，延後2週開學，由原訂的2月17日推延至3月2日。

成大校長蘇慧貞表示，決定大幅延後2週開學，是依防疫需求精準計算下的決議，要以時間換取空間，儘可能將2月9日之後陸續入境的陸生納入集中檢疫及監測管理，並提供完備且充足的住宿空間以照顧陸生健康，包括以一人一室的方式集中檢疫管理來自湖北省的學生。

▲▼逢甲大學（圖／記者季相儒攝）

▲逢甲大學。（圖／記者季相儒攝）

逢甲大學　開學延後至3月2日

逢甲指出，該校1月23日即成立防疫緊急應變小組，由校長擔任總指揮並於同月28日、30日召開二次小組會議，研議校園防疫及安心就學措施。經討論後決議，為使開學後群聚傳染的風險降至最低，目前正報請教育部同意延後開學日至3月2號，待教育部備查後再行正式公告修正後行事曆。

中信金融管理學院 開學延後至3月2日

為維護全校師生健康，校方宣布新學期將延後至3月2日開學，並已同步向教育部陳報修正學期行事曆，以降低校園群聚感染的機率。後續在陸生返校後將安排專人進行14天的關懷、照顧、健康區隔等相關配套措施。

▲高雄師範大學（高師大）位於和平校區的正門。（圖／翻攝自維基百科）

▲高雄師範大學。（圖／翻攝自維基百科）

高雄師範大學　中港澳生開學延至3月30日

高師大表示，108學年第二學期港、澳、陸生註冊入學延後六周，在選課、上課、成績評量上，可採取彈性配套措施。一般生仍然是在2月17日開學。

嘉義大學　特殊案例開學延至3月30日

嘉義大學指出，全校2月17日開學，若日後有陸生返校，或自湖北疫區返台教職員工生，將安排至蘭潭校區1人1房住宿、專人送餐及消毒等服務；學生若因防疫無法返校，開學註册可至多延後6周專案處理。

 ▲▼ 教育部大門 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部指出，2月3日將邀集學校討論，研商是否延後開學。（圖／記者崔至雲攝）

教育部高教司副司長梁學振表示，因學校上課教育活動為群體聚集，容易有傳播病毒機會，因此學校為降低群聚感染風險，也基於研擬防疫措施的考量，為能有較充分的時間準備，讓來自疫區的學生返校後能立即進行監測管理，並且在不影響學生降低受課時數的前提下，方有延後開學的初步規劃。針對這一點，教育部預計在2月3日邀集學校討論，並聽取各校意見。

另，學校需依「因應嚴重特殊傳染性肺炎學校對陸生管理計畫工作指引」先提報防疫管計畫送教育部初核，再轉送中央流行疫情指揮中心審核通過後，方可據以執行。此外有關大學開學期程規劃，如為因應疫情防治特殊情形，學校有調整108學年第2學期行事曆之必要者，得於開學日前報部備查，並公告周知。

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