　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

菸酒公賣局老外牆啟動修復！　百年古蹟年後將風華再現

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼無黨籍立委林昶佐介紹公賣局百年古蹟圍牆。（圖／記者林銘翰攝）

▲無黨籍立委林昶佐介紹公賣局百年古蹟圍牆。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

位於台北市南昌路上的台灣菸酒公司是一棟已有超過120年歷史的古蹟建築，其前身為台灣省菸酒公賣局，歷史可追溯至1901年創立的台灣總督府專賣局，不過礙於建築本體比鄰總統官邸，外牆長年因欠缺維護而僅能以鐵皮圍住，所幸經台北市第五選區（中正、萬華）立委林昶佐的協調，目前確定可於過年後開工，預計二月底就可以將圍牆修復完成。

「其實在我們中正萬華有很多很特別的選民服務，是在其他選區比較不會遇到的」，林昶佐指著身後的菸酒公司總部建築感嘆地說，在地的里長皆非常重視歷史文化，因為包括近期正推動的城南文化節，台北有很多老建築都座落在中正萬華區，但菸酒公司的建築卻因為座落在總統官邸隔壁，造成外牆十幾年來都沒有辦法維修，主要因國安單位擔心工人在維修過程中對官邸進行刺探或丈量，所以十幾年來僅能用鐵皮將圍牆圍住。

林昶佐說，一開始接到在地里長到服務處尋求協助時，就心想「怎麼會有這種選服」，因為平常處理過的選民服務不外乎台電公司、國有財產署等等，雖然要與總統府溝通難度較高，但經過與總統府和菸酒公司的溝通，終於促成一定範圍內的維修，目前確定將於年開工，預計二月底就可以修復完成、三月初就可以將鐵皮拆除。

▲▼無黨籍立委林昶佐介紹公賣局百年古蹟圍牆。（圖／記者林銘翰攝）

▲圍牆因比鄰總統官邸長年欠缺維修。（圖／記者林銘翰攝）

走到另一面靠近南昌路的圍牆，林昶佐則說，長年來菸酒公司沒有足夠預算修繕，因此只能「不斷把它當成現代建築使用」，也讓在地的文史工作者認為會繼續耗損古蹟，因此希望能夠有更多改進的可能性。

林昶佐指出，在本屆國會順利通過《文化資產保存法》修法，讓業者每年支付給國有財產署的租金，若拿來進行古蹟維修，將可由繳付之租金中扣除，也讓菸酒公司開始研議修復工程，菸酒公司也已草擬維護計畫送交文化部審議，期待未來能夠煥然一新。

▲▼無黨籍立委林昶佐介紹公賣局百年古蹟圍牆。（圖／記者林銘翰攝）

▲南昌路面圍牆長年欠缺預算修繕。（圖／記者林銘翰攝）

林昶佐表示，圍牆維修原先最大的爭節點在於國安單位擔心有國安疑慮，但「事情來了就要想辦法辦，十幾年沒有修的東西就要想辦法修」，在服務團隊與總統府聯繫後，終於得到國安單位與總統府的正面回應，總統府將配合菸酒公司的規劃，預計2月10日就可以正式開工。

林昶佐認為，城南地區是文化總會與在地里長皆非常關注的區域，尤其菸酒公賣局建築已超過120年，具有相當重要的象徵意義，「它夠老是一個跨世紀的建築」，因此將成為未來城南文化的新亮點，只要可以為地方展現出新風貌，絕對會提升城南文化的整體廊帶。

▼無黨籍立委林昶佐。（圖／記者林銘翰攝）

▲▼無黨籍立委林昶佐介紹公賣局百年古蹟圍牆。（圖／記者林銘翰攝）

其他人也看了這些...

► 蔡英文抗武漢肺炎：勿驚慌！17年前抗SARS風暴團隊我們都在
► 全面啟動防治武漢肺炎　蘇貞昌：備妥4800萬副口罩、1028隔離病床
► 防治武漢肺炎　蔡英文下令「防疫視同作戰」：請國人不需恐慌

更多相關新聞...

 武漢市調升「橙色旅遊警戒區」　陸委會：非必要應避免前往！
► 柯文哲指示12醫院加開「類流感」特別門診：台灣防疫有辦法對應武漢肺炎
► 「武漢肺炎防疫升到最高級」　陳其邁：所有中國地區移入的肺炎症狀病人都必需通報

ET快訊
快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會
美國也買不到口罩！她奔波1周找到了　「換算價格」驚呆：羨慕台
武漢肺炎驚傳「無症狀患者」具傳染力　陸官方證實確診案例
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政壇好聲音／還想拚金曲獎？高嘉瑜用生命飆《非常女》…破音害隔壁阿姨好慌

蔡英文初一到初四全台參拜17間宮廟發福袋　初九還有3間

圖輯／回顧2019藍綠立委大亂鬥　李進勇過關前一刻變水上樂園

民進黨嘉義感恩餐會　蔡英文：民進黨執政逾20年陳明文貢獻最多

外交部：ICAO迎合對岸蠻橫作風　喪失應有專業中立

「罷韓等同防疫作戰」...二階段29日開跑　割草：牢記四不一沒有

新北初四開始恢復收垃圾　初五為週三停收一天

轉乘機捷3分鐘、新北產業園區站可預辦登機　侯友宜讚方便省時

精彩回顧／政面對決第一集「好辣！」　廖泰翔被小編逼瘋了

陳時中籲勿挑釁戴口罩原則　侯友宜：只是建議沒有強迫

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

41歲「NBA湖人傳奇」布萊恩墜機亡 Kobe直升機大霧中墜毀畫面曝

台灣武漢肺炎「增92例通報」　累積283例！澎湖傳2女疑染

療癒柴柴！主人瘋狂揉捏「嘴邊肉」　牠安靜零反抗...網：根本麻糬臉XD

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

政壇好聲音／還想拚金曲獎？高嘉瑜用生命飆《非常女》…破音害隔壁阿姨好慌

蔡英文初一到初四全台參拜17間宮廟發福袋　初九還有3間

圖輯／回顧2019藍綠立委大亂鬥　李進勇過關前一刻變水上樂園

民進黨嘉義感恩餐會　蔡英文：民進黨執政逾20年陳明文貢獻最多

外交部：ICAO迎合對岸蠻橫作風　喪失應有專業中立

「罷韓等同防疫作戰」...二階段29日開跑　割草：牢記四不一沒有

新北初四開始恢復收垃圾　初五為週三停收一天

轉乘機捷3分鐘、新北產業園區站可預辦登機　侯友宜讚方便省時

精彩回顧／政面對決第一集「好辣！」　廖泰翔被小編逼瘋了

陳時中籲勿挑釁戴口罩原則　侯友宜：只是建議沒有強迫

專訪／BNK48人氣TOP3！Music從小就哈日　看BamBam、Lisa「韓流愛豆」吐心聲

寒流急凍才剛開始！今起連凍5天「最冷3時間點」出爐　中部以北剩8°C

黃鈺仁、劉威廷爭奧運門票　約旦、哈薩克頭號假想敵

快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會

台中防疫大作戰　機動派出所宣導犯罪防治兼防疫

鋼鐵湖粉演員尼克森分享首次遇到布萊恩的故事

「二戰俘虜營」變身4房家庭宅！這對夫妻買下它　整修轉手賣…竟翻4倍價

出國前趕快檢查護照！若逾期「4步驟自辦」輕鬆搞定

政壇好聲音／還想拚金曲獎？高嘉瑜用生命飆《非常女》…破音害隔壁阿姨好慌

快訊／湖北黃石市前市長「肺炎去世」！親友悲痛證實…一個月前最後身影曝

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

政治熱門新聞

口罩禁輸陸？石明謹：囤1個月只夠我用1天

一線警員致信看到了！蘇貞昌：不配合檢疫、亂填聲明書「一定嚴辦」

野生韓國瑜出沒高捷！戴口罩視察

蘇貞昌禁口罩出口挨轟　林楚茵一席話突破盲腸

邱毅批蘇貞昌：惡毒居心、毫無人性！

台人滯留武漢　陸委會擬專機接回

回顧陳水扁2019年3大爭議事件

罷韓二階領表：韓國瑜是高雄的病毒

禁口罩出口挨批　蘇貞昌：要先自救才能救人

春節留守竟打牌飲酒　　愛國者飛彈連6人遭處分

黃智賢：台灣剩70萬口罩餵狗吃嗎？

朱立倫不選黨主席了：改選不必在我

武漢肺炎疫情　北市：比SARS易控制

馬英九讚揚賴清德有「勇氣愛心」

更多熱門

相關新聞

3Q哥勝選非奇蹟　FB數字現端倪

3Q哥勝選非奇蹟　FB數字現端倪

本次大選年輕世代已成為關鍵選票，許多老牌立委連任失利，也讓幾位新任立委被受關注，「空戰」儼然是這次選舉中非常重要的一環，就有媒體分析這次網路聲量，觀察到FB粉絲團的人數、成長幅度以及分享數，是這些候選人能翻轉成功的關鍵。

尤美女交棒林昶佐、范雲、洪申翰

尤美女交棒林昶佐、范雲、洪申翰

「是否加入民進黨」？林昶佐回應

「是否加入民進黨」？林昶佐回應

說好的「變裝謝票」呢？　網友催賴品妤兌現祭品文

說好的「變裝謝票」呢？　網友催賴品妤兌現祭品文

林昶佐遺憾戰友洪慈庸未連任

林昶佐遺憾戰友洪慈庸未連任

關鍵字：

林昶佐台灣菸酒公司公賣局古蹟總統官邸圍牆

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／范瑋琪認了飆罵蘇貞昌！長文道歉了

范瑋琪遭爆小號嗆蘇貞昌「狗官」

限帶5盒口罩出境！楊培安髒話怒轟：綠色恐怖已經懶得演了

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

警「武漢」打卡：帶點好料回台　下場曝光

Kobe頻繁坐直升機的原因不是為炫耀

棒棒堂阿本「平凡現職曝光」！徹底崩潰：非要逼我去死？

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

台灣武漢肺炎新增2例！累積達7例

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

《金頭腦》冠軍力挺范瑋琪！　「時間會證明，蘇貞昌是短視政客」

小S呼籲幫武漢！486先生怒：想捐不會自己買

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面