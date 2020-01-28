菸酒公賣局老外牆啟動修復！　百年古蹟年後將風華再現

▲無黨籍立委林昶佐介紹公賣局百年古蹟圍牆。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

位於台北市南昌路上的台灣菸酒公司是一棟已有超過120年歷史的古蹟建築，其前身為台灣省菸酒公賣局，歷史可追溯至1901年創立的台灣總督府專賣局，不過礙於建築本體比鄰總統官邸，外牆長年因欠缺維護而僅能以鐵皮圍住，所幸經台北市第五選區（中正、萬華）立委林昶佐的協調，目前確定可於過年後開工，預計二月底就可以將圍牆修復完成。

「其實在我們中正萬華有很多很特別的選民服務，是在其他選區比較不會遇到的」，林昶佐指著身後的菸酒公司總部建築感嘆地說，在地的里長皆非常重視歷史文化，因為包括近期正推動的城南文化節，台北有很多老建築都座落在中正萬華區，但菸酒公司的建築卻因為座落在總統官邸隔壁，造成外牆十幾年來都沒有辦法維修，主要因國安單位擔心工人在維修過程中對官邸進行刺探或丈量，所以十幾年來僅能用鐵皮將圍牆圍住。

林昶佐說，一開始接到在地里長到服務處尋求協助時，就心想「怎麼會有這種選服」，因為平常處理過的選民服務不外乎台電公司、國有財產署等等，雖然要與總統府溝通難度較高，但經過與總統府和菸酒公司的溝通，終於促成一定範圍內的維修，目前確定將於年開工，預計二月底就可以修復完成、三月初就可以將鐵皮拆除。

▲圍牆因比鄰總統官邸長年欠缺維修。（圖／記者林銘翰攝）



走到另一面靠近南昌路的圍牆，林昶佐則說，長年來菸酒公司沒有足夠預算修繕，因此只能「不斷把它當成現代建築使用」，也讓在地的文史工作者認為會繼續耗損古蹟，因此希望能夠有更多改進的可能性。

林昶佐指出，在本屆國會順利通過《文化資產保存法》修法，讓業者每年支付給國有財產署的租金，若拿來進行古蹟維修，將可由繳付之租金中扣除，也讓菸酒公司開始研議修復工程，菸酒公司也已草擬維護計畫送交文化部審議，期待未來能夠煥然一新。

▲南昌路面圍牆長年欠缺預算修繕。（圖／記者林銘翰攝）



林昶佐表示，圍牆維修原先最大的爭節點在於國安單位擔心有國安疑慮，但「事情來了就要想辦法辦，十幾年沒有修的東西就要想辦法修」，在服務團隊與總統府聯繫後，終於得到國安單位與總統府的正面回應，總統府將配合菸酒公司的規劃，預計2月10日就可以正式開工。

林昶佐認為，城南地區是文化總會與在地里長皆非常關注的區域，尤其菸酒公賣局建築已超過120年，具有相當重要的象徵意義，「它夠老是一個跨世紀的建築」，因此將成為未來城南文化的新亮點，只要可以為地方展現出新風貌，絕對會提升城南文化的整體廊帶。

▼無黨籍立委林昶佐。（圖／記者林銘翰攝）



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