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吳鳳科大2019年大學儲備軍官訓練團　中區學校最多錄取

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▲▼ 。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

▲▼ 吳鳳科技大學學生參加108年ROTC (大學儲備軍官訓練團)共計24人錄取，中部地區大專院校中人數最多 。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

吳鳳科技大學學生參加108年第1梯次ROTC (大學儲備軍官訓練團)共計24人錄取，是中部地區大專院校中人數最多的學校，校長蘇銘宏與國軍中區人才招募中心莊尚銘副主任與錄取同學見面，恭賀提早對未來生涯發展做出最好的準備。

▲▼ 。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

蘇銘宏表示，畢業生徬徨找不到未來出路，該計畫提供吳鳳科大學生嶄新的服役、進修、就學、就業多元選擇與優質的職涯發展，學校善盡社會責任，也為學生找到好出路，建立國軍與學生間最好的合作平台，持續全力配合ROTC計畫，為培育國軍優秀人才共盡心力，達成學生、學校及國軍「三贏」的局面，蘇校長也勉勵同學日後受訓要努力學習，鍛鍊身體磨練意志。

▲▼ 。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

幼保系一年級林珈儀是阿美族原住民，此次順利錄取海軍預備生，她表示，女性從軍才叫酷，選擇參加ROTC是考量畢業後的選擇更多元，除了讓自己有所成長，體驗團體軍旅生活，此次她會持續往這個目標前進；另外休閒系學生劉威震，是政戰預備生，高中時期是學校自治團體的大隊長，接受大學教官建議下加入ROTC，他說這是「最好的選擇」。

軍訓室主任林明輝表示，目前錄取連同上一梯次正在接受ROTC受訓的學生共31人，由於中部地區並未設立教育中心，因此在每週六都會前往台南應用科大接受訓練，如此舟車往返造成些許不方便，因此學校將會向國防部積極爭取設置教育中心，讓彰雲嘉地區學生能安心的在學區受訓。

負責招生業務的教官柯添裕教官則表示，從數據上顯示，每年報考大學儲備軍官訓練團的學生有逐年上升的趨勢，除可一邊專心免費就讀大學，國防部每年補助全額學雜費，每學期5千元書籍費，每月有1萬2千元零用金，更重要的是畢業後以少尉軍官任用，起薪4萬8990元，提供有志軍旅同學多一個選擇，不必為畢業後因就業而感到困擾，同時也為國軍注入優質基層軍官生力軍，可說是一舉數得。

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關鍵字：吳鳳科大,ROTC ,大學儲備軍官訓練團

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