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西螺暗夜驚竄惡火！透天厝2樓濃煙衝天　1男救出已無生命徵象

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▲雲林縣西螺鎮晚間7點多傳出住宅火警，2樓陽台竄出熊熊烈火，怵目驚心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣西螺鎮晚間7點多傳出住宅火警，2樓陽台竄出熊熊烈火，怵目驚心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮晚間7點多傳出住宅火警，雲林縣消防局派遣西螺、莿桐、二崙、二大隊車組前往搶救，到場發現建築物2樓完全燃燒，火勢猛烈，屋中有一人受困全搶救，10多分鐘後將火勢撲滅，救出受困屋內之61歲男性，已無生命跡象。

西螺鎮金府街一處連棟住宅晚間突傳火警，雲林縣消防局19點11分獲報後，出動各式消防車輛8輛、消防人員12人，由第二大隊指揮搶救，抵達現場該建築物二樓陽台竄出熊熊烈火，據報屋中有人受困，隨即展開搶救，於19點:35分將火勢撲滅入屋搜索。

19點55分從屋中找到受困61歲廖姓老翁，不幸已無生命跡象，現場燃燒面積約60平方公尺，根據現場了解起火點在住宅2樓，詳細起火原因，由消防局火災調查科進行後續鑑定。

▲雲林縣西螺鎮晚間7點多傳出住宅火警，2樓陽台竄出熊熊烈火，怵目驚心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲據報屋中有人受困，隨即展開搶救，消防人員於19點:35分將火勢撲滅入屋搜索。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣西螺鎮晚間7點多傳出住宅火警，2樓陽台竄出熊熊烈火，怵目驚心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣西螺鎮晚間7點多傳出住宅火警，2樓陽台竄出熊熊烈火，屋內一名70老翁受困，不幸身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►生火了！連我媽都用到發光


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