哈佛錄取率創新低！　亞裔美籍學生上升近3成

▲美國哈佛大學。（圖／免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

美國名校錄取率創新低！今年哈佛大學（Harvard College）在43,330名申請入學生當中，只錄取了1,950人。哈佛的錄取率已經連續五度下降；有關被指控歧視亞裔申請者一事，校方在等待判決結果的同時，亞裔美籍學生的錄取比率，卻從去年的22.7%，上升到今年的25.4％。

綜合外媒報導，哈佛今年的錄取率僅4.5％，比去年4.59％略降，招生人數也從去年的1,962人，些微減少到1,950人；但亞裔美籍學生的錄取率，更從去年的22.7%，上升到今年的25.4％，是首次「非白人族群錄取比例超過4分之1」。

據報導，今年的哈佛錄取學生當中，有6名的退役軍人，更有41名學生願意參加「預備軍官訓練團（ROTC）」，比起去年僅一名的退役軍人和30名學生有意願參加ROTC，人數呈現增加趨勢；另外還有650名錄取生願意投入社區服務，佔了錄取生約3分之1。

據瞭解，常春藤聯盟的耶魯大學（Yale College）也公布了錄取率，36,843名申請者中，只錄取2,178名新生，率取率為5.91％；南加州大學（University of Southern California）今年的錄取率為11％，一樣創下該校新低。