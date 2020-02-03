別亂丟！雲林醫療院所外「口罩四處飄」　恐成防疫死角

記者蔡佩旻／雲林報導

自武漢肺炎全球蔓延後，全球防疫總動員，許多地區出現口罩荒，尤防疫期間進入各個大小醫療院所均必須掛戴口罩方可進入，民眾遵守規定配戴口罩後，不料卻出現不少缺乏公德心民眾，使用後將口罩任意丟棄，反造成另一種亂象，雲林縣衛生局長曾春美呼籲，千萬不要亂丟使用過口罩，確保防疫環境全安。

疫情爆發多日以來，民眾茶餘飯後所討論的都是「何處買口罩」，在相互提醒注重防疫與個人保健衛生之餘，有民眾忽略了，口罩必須確實丟進垃圾桶，即便取下時不小心被風吹走也必須隨即撿回丟棄才行，記者尋訪雲林幾處醫療院所，停車場地上及草皮樹叢均可看見使用過的口罩，馬旁也可見口罩四處隨風飄飛，確實成為環境防疫問題。

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▲醫療院所附近地草皮均可看見使用過的口罩，馬路旁也可見口罩四處隨風飄飛，確實成為環境防疫問題。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣衛生局接獲民眾反應，隨即通報各大醫院除了進出口設置口罩專用桶，鄰近停車場也須增設垃圾桶。雲林縣衛生局長曾春美表示，使用過口罩的處理也和一般醫療廢棄物處理方式一樣，通常都會送焚化，但不管用過的口罩有無感染性，四處亂丟的確不好，也容易成防疫死角，引起民眾惶恐。

曾春美說，防疫必須無死角，除了請各大醫院或診所增設口罩丟棄桶並加強集中管理，也呼籲民眾千萬不要亂丟使用過口罩，確保環境防疫安全及衛生。

▲使用過的口罩必須確實丟進垃圾桶，即便取下時不小心被風吹走也必須隨即剪回丟棄才行。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲醫療院所附近地草皮均可看見使用過的口罩，馬路旁也可見口罩四處隨風飄飛，確實成為環境防疫問題。（圖／記者蔡佩旻攝）



▲醫療院所附近地草皮均可看見使用過的口罩，馬路旁也可見口罩四處隨風飄飛，確實成為環境防疫問題。（圖／記者蔡佩旻攝）



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