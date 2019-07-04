參訪南亞ROTC專業大學　長中高職生選擇更多元

▲台南市長榮中學為使學生了解ROTC，特辦理「南亞技術學院參訪」，讓高職生選擇更多元。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學為使學生了解ROTC，特辦理「南亞技術學院參訪」，南亞技術學院為了貼近長中高職部工業群、商業群、設計群等多元特性，首日行程特安排了模擬機艙教室、博弈體驗、芳療教室、實習旅館、中西廚藝專業教室及機械與車輛專業教室等參訪。

相信對許多男生來說，「當兵」這件事可以說是個夢靨，但隨著資訊爆炸的現在，「部隊」早已沒有從前那一層神秘面紗，近年來有越來越多青年男女投效軍旅，國防部為了吸引更多人才加入國軍，制定了「大學儲備軍官訓練團（ROTC）」，其中以位於桃園中壢的「 南亞技術學院」，更是全台唯一的「ROTC專業大學」。

長榮中學為使學生了解ROTC，特辦理「南亞技術學院參訪」。南亞技術學院首日行程特安排了模擬機艙教室、博弈體驗、芳療教室、實習旅館、中西廚藝專業教室及機械與車輛專業教室等參訪，使參訪的學生感受到了行程安排的用心，其中模擬機艙教室更是吸引了大家的目光，因為這是全國最大模擬機艙教室，透過教室內E化設備搭配客艙情境，模擬機場櫃台、機場出境大廳等功能，讓學生宛如置身國際機場。

次日行程適逢國防部參謀總長李喜明上將視導ROTC專業大學，除透過專業簡介使參訪學生們了解到「就讀4年免學費、住宿費」、「每月生活費12000~24000元」、「畢業起薪近5萬」等優勢外，更到現地參觀ROTC學生閱兵訓練，見識到不同於一般大學生，所散發出「雄赳赳、氣昂昂」的氣息，李上將更在合影時特別勉勵長中高職生，勇於選擇不平凡的人生，實現自我。