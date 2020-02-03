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雲林衛生所供應就醫口罩　張麗善籲民眾踴躍連署「行動支持台灣加入WHO」

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▲張麗善呼籲民眾能踴躍加入連署「行動支持台灣加入世界衛生組織」（Take actions on supporting Taiwan for joining WHO）的請願連署活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張麗善呼籲民眾能踴躍加入連署「行動支持台灣加入世界衛生組織」（Take actions on supporting Taiwan for joining WHO）的請願連署活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中國武漢肺癌疫情延燒，疾管署紀錄台灣10例確診，指揮中心建議延後開學降低群聚感染的可能性。雲林縣長張麗善3日宣布未來一週上班日（即自2月3日至2月7日），針對雲林縣領有重大傷病證明或目前發燒中欲前往醫院就醫者，買不到口罩可至各鄉鎮市衛生所索取口罩，每人及其陪同就醫者每人提供1片口罩。

雲林縣長張麗善表示，將持續強化防疫，雲林縣目前並無確診個案，國內亦未有社區傳染，呼籲民眾不用過度恐慌，也提醒特殊防疫時期，防疫物資有限，請民眾體諒配合，不要搶購或囤積口罩，健康民眾不需一律戴口罩，請優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求的民眾購買，並請確實做到防護措施。

張麗善提到，台灣爭取加入世界衛生組織WHO與世界衛生大會WHA是國人多年來的願望，防疫不分國界，在這一波武漢肺炎的國際傳染中，台灣人民不能倖免，應與國際合作共同抗疫。張麗善說，本身曾經到日內瓦爭取台灣要加入WHA擔任觀察員,但當時陳水扁執政下的國際政治環境無法成功，直至後來2009年馬英九執政時代台灣才獲邀成為WHA觀察員，但2017年蔡英文執政下再次被排除參與。在反覆無常的國際政治角力下，台灣人民的健康權益就這樣被犧牲了。

張麗善強調健康是人類的基本需求且是普世價值，台灣對於全球防疫更不會置身度外，目前確診10例特殊傳染性肺炎病例，均能處置得宜，然世界衛生組織（WHO）卻仍將我國專家排除在緊急會議之外，恐危害台灣人健康安全，近日在美國白宮請願網站（WE the PEOPLE）有一則呼籲白宮以「行動支持台灣加入世界衛生組織」（Take actions on supporting Taiwan for joining WHO）的請願連署活動。張麗善呼籲民眾能踴躍加入連署，讓世界聽到台灣民眾的心聲，看到台灣為醫療衛生及防疫的奉獻。　

▲張麗善呼籲民眾能踴躍加入連署「行動支持台灣加入世界衛生組織」（Take actions on supporting Taiwan for joining WHO）的請願連署活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲針對雲林縣領有重大傷病證明或目前發燒中欲前往醫院就醫者，買不到口罩可至各鄉鎮市衛生所索取口罩，每人及其陪同就醫者每人提供1片口罩。（圖／記者蔡佩旻攝）
▲張麗善呼籲民眾能踴躍加入連署「行動支持台灣加入世界衛生組織」（Take actions on supporting Taiwan for joining WHO）的請願連署活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲針對雲林縣領有重大傷病證明或目前發燒中欲前往醫院就醫者，買不到口罩可至各鄉鎮市衛生所索取口罩，每人及其陪同就醫者每人提供1片口罩。（圖／記者蔡佩旻攝）

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