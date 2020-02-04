私幼跟進停課...家長不能請防疫假？　國教署：研擬中

▲針對私幼家長是否能放防疫假，國教署指出，目前正在研議中。（圖／記者許宥孺攝）

記者崔至雲／台北報導

為防範武漢肺炎疫情擴散，政府宣布寒假延長至2月24日，但若家長有親自照顧12歲以下學童需求，2月11日至2月24日期間，受雇之家長其中1人得請防疫照顧假，雇主應予准假。但有民眾提出疑問，若私立幼兒園也宣布停課，家長是否也可請防疫假？國教署指出，目前正在研議中。

政府日前公告，高中以下「延長寒假，縮短暑假」政策，但有家長好奇，若已開學的私立幼兒園也宣布停課，這樣家長是否享有防疫照顧假？衛生福利部部長陳時中今指出，若中央決定整個要延後，公私幼當然會比照辦理，但目前沒有這樣的政策，而疫情指揮中心也正在研議中。

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▲台北市政府日前針對下轄私立幼兒園發放幼童口罩。（圖／記者湯興漢攝）

勞動部日前宣布，家中如有12歲以下兒童，父母其中一人最多可以請到14天假，除了要求雇主不得拒絕外，還要求不得扣全勤。只不過勞工請防疫照顧假雇主需不需給薪？勞動部強調，這是為了因應這次的武漢肺炎疫情所創設的假別，並非公假的一種；勞工提出「防疫照顧假」請假申請時，雇主不得拒絕，且不得視為缺勤而影響全勤獎金、考績，或為其他不利的處分。至於要不要給薪看各公司規定，企業則可以做研議。