開學日延至2月25日　華醫大成立防疫小組做好整備

▲中華醫事科技大學董事長鄭啟瑞（右一）、曾信超校長（右二），為參加行政會議的人員噴酒精消毒液。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

武漢肺炎疫情在高峰期，為確保師生安全，中華醫事科技大學開學日延到2月25日，校長曾信超並召集相關處室人員成立校園防疫小組，針對疫情防範工作做好全面規劃，確保師生的健康。

中華醫大2月4日上午召開擴大行政會議討論武漢肺炎疫情的各項因應措施，進入會場前與會者先以酒精噴液消毒雙手，參加的人員依個別需要自備口罩，會議由曾信超校長主持，董事長鄭啟瑞到場關心並慰勉行政人員的辛勞。

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曾信超校長表示，自從國內傳出武漢肺炎確診案例後，學校即召集相關處室人員成立校園防疫小組，與疾管局的疫情中心建立連線，隨時掌握疫情狀況，同時也針對校園防疫工作積極進行規劃，包括透過系統全面了解全校教職員生及兼任老師疫情期間是否前往中國大陸、香港及澳門，是否和從中港澳回來的親朋好友接觸等等，要求有這種情形的教職員生須配合政府防疫中心的規定，居家自主管理14天，有發燒等不適症狀主動回報學校衛保組配合政府規定做必要的處理。此外，學校各處室辦公室備置消毒酒精噴液，加強電梯、手扶梯等公共使用空間的清潔消毒。

曾信超校長指出，目前少部份做居家自主管理的教職員生健康情形都很正常，這2-3天大概都會完成14天的自主管理期限。另外，有關開學是否延後的問題，因學校現有學籍的中港澳學生人數不多，其中大陸籍學生春節留在台灣沒有回去大陸過年，衡量下學期有畢業典禮、畢業生參與國家考試及暑假實習安排等相關因素後，經擴大行政會議討論做成決議，配合政府防疫中心和教育部的指示，下學期的開學日期順延一週，亦即延到2月25日正式開學及上課。

而除了延後一週開學，中華醫大校方也購置漂白水、酒精、肥皂、噴霧器等自製消毒清潔液提供各處室使用，每個洗手檯都置放肥皂，並製作武漢肺炎疫情防護手冊提供教職員生防疫衛教，取消大型會議及活動等，期全面防疫，以確保教職員生健康和安全為優先考量。