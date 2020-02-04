曾載3名武漢肺炎患者！世界夢號「停高雄港」禁下船　廣播：取消行程提前返港

記者吳弈靖、洪正達、林昱萱／高雄報導

武漢肺炎疫情再度擴大！廣東省疾控中心3日表示，「星夢郵輪」旗下的「世界夢號」編號「WD05200119」出現3名最新確診的新型冠狀病毒肺炎患者，但患者已返回大陸隔離，經全船消毒後，同艘郵輪載著另一批旅客，目前停靠在高雄港，而目前該船取消原定4日的行程，將於明天提前返回香港，會給予船上旅客500元港幣。

▲世界夢號全員禁止下船。（圖／地方中心翻攝）

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「世界夢號」傳出曾載有3名武漢肺炎確診患者，而3人已經確定離境返回大陸，而「世界夢號」載著另一批旅客抵達高雄港後，船上旅客、船員都沒有下船。對此，該船也在船上廣播提到，「與政府保持聯絡，接到台灣當局通知，有3名武漢確診旅客，所有旅客均呈現陰性反應，取消原定2020年2月4日前往高雄的行程，明天提前返回香港，會給予船上旅客500元港幣。」

▲世界夢號郵輪，船上旅客被禁止下船。（圖／記者洪正達攝）

此外，另艘郵輪「威士特丹號」也抵達高雄港，由於該船並沒有武漢肺炎的確診病患，因此船上1886名旅客都已經下船觀光，至於稍早傳出菲律賓、花蓮港拒停靠一事，高雄港務公司則表示，「我們按照SOP操作，要是沒有疑似病例，旅客還是可以到這邊觀光的，我接獲訊息跟作業規定沒有禁止進港的理由，船上沒有確診病例，沒有禁止到高雄港的理由，我們沒有辦法禁止它到港靠泊。」

▲威士特丹號並沒有傳出確診病例，因此船上1886名旅客都已下船觀光 。（圖／記者洪正達攝）

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