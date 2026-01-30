絕對能源吸金案又掀虛幣詐騙50億　4人凌晨遭聲押禁見

記者劉昌松、黃翊婷／台北報導

絕對能源集團負責人邱志豪涉嫌以販售特別股保證獲利的手法，吸金2.7億元，去年底被起訴，沒想到北檢又查出，邱男涉嫌透過DEFI借貸平台放款，4年來近千人受騙超過50億元。北檢29日發動搜索並拘提9人到案，今日（30日）凌晨依法聲押DEFI的3名業務人員和1名軟體工程師。

▲DEFI業務總監吳承峰。（圖／記者劉昌松攝）

回顧案件經過，北檢打詐預警中心先前接獲情資，發現絕對能源集團負責人邱志豪與總經理吳思漢等人，涉嫌從2023年起對外宣稱投資絕對能源系列公司的特別股，保證年利率25％、42％，而且期滿可以取回本金，他們卻把收到的投資款拿去買房、還貸款，或是挪做其他投資之用，不法吸金大約2.7億元。邱志豪去年底被起訴，檢方求處18年有期徒刑。

▲DEFI營運長黃永瀚。（圖／記者劉昌松攝）

然而，檢警專案小組深入調查後發現，絕對能源集團曾舉辦說明會，鼓吹民眾購買虛擬貨幣EGT、TBT，等到民眾簽訂智能合約後，再把虛擬資產放到集團創設的DEFI借貸平台，讓集團把虛幣拿去對外放款，號稱平均月息3％到7％，4年來近千人受騙超過50億元。

檢方29日兵分9路發動搜索，並拘提邱志豪等9人到案說明，不過，邱志豪拒絕夜間偵訊。檢方今日（30日）凌晨依違反銀行法，向法院聲押禁見其中4人，包含楊姓、王姓、徐姓3名業務，以及黃姓軟體工程師。