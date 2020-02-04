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防武漢肺炎搶買口罩　段宜康：這些人需要的是鎮靜劑！

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▲▼買口罩人潮。（圖／記者姜國輝攝）

▲行政院宣布，6日起口罩實施實名制購買。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者張乃文／綜合報導

武漢肺炎持續延燒，行政院也針對相關防疫工作宣布，6日起口罩實施實名制購買。在此之前，有不少民眾表示，連跑多家超商都買不到口罩，而民進黨前立委段宜康則認為，「這些人需要的不是口罩，是鎮靜劑！」

段宜康4日在臉書PO文，他表示，從傳出疫情到現在，他家裡沒有足以防病毒的口罩，也沒去買，「因為在這個階段並不需要」。段宜康指出，連在路上騎車的、走路的、開車的，通通戴著外科口罩，口罩當然缺貨，「這些人需要的不是口罩，是鎮靜劑！」

文末段宜康也呼籲，大家可不可以把配額買到的口罩先存著；否則萬一疫情擴散，真正有需要的時候，反而手上什麼都沒有了。

中央疫情指揮中心3日宣布，6日起開始實施「口罩實名制購買」，指揮官陳時中表示，領取口罩之系統目前正在努力中。而他也再次強調，「不需要全民戴口罩，這是戰備概念，平常不用戴，健康的人不需要戴，需要的時候再戴，大家的機會都一樣，都有一個戰備口罩。」

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