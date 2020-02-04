男不戴口罩2度闖醫院還嗆「我是大學教授」　院長氣PO網：很可恥！

記者許宥孺、洪正達／高雄報導

武漢肺炎來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心要求民眾進出醫療院需全程配戴口罩。高雄市一名張姓男子在上月31日到高雄活力得脊椎外科醫院就診，門口護理人員要求男子戴口罩才能進入，不過這名男子卻不願配合，甚至動手推員工，還嗆名自己是「某國立大學教授」，硬闖成功；3日他再度到醫院復健，一樣不願配合防疫措施，也不願花5塊錢購買口罩，氣得院長大罵：「很可恥」。

▲高雄市一名男子自稱大學教授，進醫院不願配合戴口罩。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬。（圖／記者洪正達攝）

張姓男子在上月31日下午3點到高雄活力得脊椎外科復健，當時門口有一名梁姓女員工當場叫住他，並遞上免費口罩請他戴上，表示要配合量體溫、酒精消毒以及戴口罩才能進入院內，不過張姓男子不理會。



不過就在櫃台掛號時，櫃檯人員再次向他重申：「先生，現在醫院沒有戴口罩不能進來」，但是張姓男子還是裝作沒聽到，甚至向院內醫療人員表示：「我是大學教授，我不需要戴口罩，我也不需要量體溫」，硬闖醫院復健後就離開。

▲3日下午，張姓男子再度到院看診，一樣不願配合戴口罩。（圖／記者許宥孺翻攝）

3日下午，張姓男子故技重施，一樣不戴口罩就想闖進醫院，門口2名員工上前勸說，男子說什麼都不配合量體溫、酒精消毒以及戴口罩，員工趕緊通知楊椒喬院長。

▲男子於診間復健一樣沒戴口罩。（圖／記者許宥孺翻攝）

張姓男子問：「衛生署現在有強制性規定嗎？」，氣得楊椒喬立刻大罵：「對！你給我聽清楚了！如果你繼續傷害我的員工，下次再來還沒戴口罩就依照《傳染病防治法》立刻報警，我身為校友，我覺得很可恥！」

▲院長氣得大罵男子的行為：「很可恥」。（圖／記者許宥孺翻攝）

楊椒喬表示，張姓男子在上月31日到院時，醫院當時有提供免費口罩，但他不願意戴，不過現在院內口罩短缺，3日請張姓男子花5元買口罩，「他不但不戴口罩，甚至要免費送他，也都不戴，後來還到樓上羞辱工作人員，說我們醫院就是『死要錢』、『連五塊錢都要拿』等言語」，楊椒喬痛批這名男子的行為：「完全踐踏醫療專業人員的尊嚴。」

對此，記者向張姓男子任職的國立大學查證，校方表示，「經查確認學校沒有這位教授，兼任也沒有相關資料，若是兼任，學校網頁也會掛。」校方強調：「針對此事，學校研擬追究，以維護校譽。」不過楊椒喬受訪時則是表示，有充分資料可以說明他就是該校的教職員，「至於相關評價則不太清楚」，但這種態度是需要檢討。

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