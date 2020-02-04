法媒：中國施壓世衛　拒列武漢肺炎國際緊急事件

▲世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／路透）



文／中央社

法國「世界報」報導 ，中國曾施壓阻止世界衛生組織宣告2019新型冠狀病毒疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」，為的是證明中國不再是第三世界國家，有能力獨自處理公衛危機。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）自去年底在中國湖北省武漢市引發肺炎疫情，世衛組織（WHO）緊急委員會於1月23日暫不建議世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）宣告「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），引來批判。

隨著疫情逐漸擴大到亞洲多國、歐洲、北美洲、澳洲等地，且出現人傳人病例，世衛組織才於30日宣布構成「國際關注公共衛生緊急事件」。在世衛組織做此決定前，「世界報」（Le Monde） 於29日刊登一篇文章表示，不宣告這波疫情為「國際關 注公共衛生緊急事件」似乎是政治考量勝過科學論證， 因為中國堅定反對。

在1月22日討論疫情的視訊會議中，世衛緊急委員會成員分成意見相反的兩派，最後譚德塞決定暫不宣布 「國際關注公共衛生緊急事件」，隔天再度召開會議，維持原議。

科學研究人員和熟悉傳染病的評論者並不一致認同這個結論。在世衛組織內部及緊急委員會成員之間，充斥嚴格的緘默，但根據「世界報」從不同國籍的消息來源蒐集到的資訊，世衛組織的決定源自中國及中國盟友的明確反對，這些國家向緊急委員會成員及世衛組織領 導階層施壓。

世衛組織擁有國際衛生條例（IHR）這項法理工具，中國於2002年到2003年隱瞞嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情達數月時間，之後這項條例於2005年修訂，加強對成員國的約束，世衛組織可要求各國遵守規範，以協助國際社會預防可能跨國傳播、威脅全球的重大公衛風險，並予以回應。

報導提到，為因應2019新型冠狀病毒疫情，世衛組織依據國際衛生條例組成緊急委員會，集合15名委員和 由世衛組織秘書長從國際衛生條例專家清單中挑出的6名顧問，其中多數是傳染病及傳染媒介專家，還有一名航空醫學專家、一名新加坡通訊及新聞部代表；在顧問群中，有一名國際航空運輸協會（IATA）醫學負責人和一名世界動物衛生組織（OIE）部門主管。

這個臨時委員會的組成也反映了地緣政治的憂慮，因為15名專家委員來自沙烏地阿拉伯、澳洲、加拿大、 中國、南韓、美國、法國、日本、荷蘭、俄羅斯、塞內 加爾、新加坡及泰國，新加坡及泰國各有兩人。委員會 主席由法國前衛生官員胡辛（Didier Houssin）擔任。 在22日、23日會議中，據說譚德塞邀請了最受疫情影響的4個國家的大使，以觀察員身分參與緊急委員會，包括中國、泰國、南韓及日本。

兩個消息來源告訴「 世界報」記者，就是在這個場合，中國代表似乎向委員會及譚德塞施壓，聲稱「宣布『國際關注公共衛生緊急 事件』是不可能的」，且會中爭論非常激烈。文章指出，世衛組織承認會中意見分歧，以及胡辛在首次會議後提到正反意見各占一半，這種情況在這個 機構內部並不常見。

一名熟悉內情人士分析：「這並不是說中國當局把疫情嚴重性輕描淡寫，這點從中國國家主席習近平官方匯報後採取的激烈措施就可看出，中國當局斷言沒有其他國家能做到這種程度，幾乎是一項挑戰，但當局也調整了外交方向，遵從一個新的信條：中國不再是第三世界國家。」

這名人士說：「重點在於證明中國擁有獨自管理公衛危機的能力，這是與當年SARS疫情爆發時最大的相異處之一。現在是中國人在隔離病毒，排出基因組序列，並在國際期刊中分享、公布。」

世衛組織宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，可能導致人員、貨物和運輸遭受限制，中國及其盟友都不會樂見。譚德塞的選擇也是想找到與中國的妥協方案， 因為當時他希望正式訪問中國。

世衛組織代表團已於1月27日、28日成行，譚德塞還獲得中方應允世衛組織盡早派遣國際專家團隊前往中國，與中國專家合作，以更瞭解疫情，引領全球更妥善 地防疫。中央社請世衛組織就「世界報」這篇報導發表評論 ，但沒有得到回應。（譯者：曾依璇／核稿：盧映孜）